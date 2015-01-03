به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد فرخ فال قبل از ظهر شنبه در نشست خبری که در سالن جلسات دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد طی سخنانی با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری جهت حضور اساتید عالی حوزه در جامعه مدرسین حوزه علمیه عنوان کرد: برخی از اعضای جامعه مدرسین از مراجع تقلید هستند و برخی نیز به دلیل کهولت سن نمی‌توانند حضور فعال داشته باشند.

وی با اشاره به تشکیل مجمع عمومی جامعه مدرسین جهت حضور اساتید سطوح عالی حوزه عنوان کرد:‌ مجمع عمومی جامعه مدرسین در حال حاضر ۳۲۶ عضو دارد که با احتساب اعضای سابق در حال حاضر این مجمع ۴۰۰ نفر عضو دارد.

رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان با بیان اینکه جامعه مدرسین متکفل امور حوزه و روحانیت در کشور شناخته می‌شود ادامه داد: مطالباتی که امام راحل در دوران گذشته و مقام معظم رهبری در ارتباط با حوزه و روحانیت دارند مورد خطاب آنها جامعه مدرسین است.

جامعه مدرسین پرچمدار تحول در حوزه

وی ادامه داد: جامعه مدرسین پرچم و بیرق تحول در نظام آموزشی حوزه است بنابراین جامعه مدرسین علمدار حرکت تحول در حوزه و تحقق مطالبات رهبری است.

حجت الاسلام فرخ فال با باین اینکه تشکیل مجمع عمومی جامعه مدرسین در راستای نهادینه کردن مطالبات رهبری و مراجع و هچنین بهره گیری از پشتوانه علمی و حوزوی اساتید سطوح عالی اقدامی مبارک بود عنوان کرد: تاکنون دو جلسه مجمع عمومی برگزار شده و سومین جلسه نیز چهارشنبه شب با سخنرانی آیت الله جوادی آملی در مدرسه دارالشفا قم برگزار می‌شود.

وی به اقدامات دو مجمع گذشته اشاره و ابراز داشت: در جلسه اول ساختار مجمع عمومی اعلام و افراد جدید دعوت شدند و در جلسه دوم نیز با نظارت اعضا و ریاست شورای عالی جامعه مدرسین هیئت رئیسه مجمع عمومی توسط اعضا انتخاب شدند.

مدیر حوزه علمیه استان قم با بیان اینکه بعد از انتخاب ریاست مجمع تاکنون ۲۷ جلسه کاری برگزار شده عنوان کرد: یکی از اقدامات مهم این مجمع ایجاد کمیته‌های ۱۱ گانه جهت تحقق مطالبات است.

وی افزود: کمیته اخلاق، تذهیب، آموزش، تبلیغ، پژوهش، گسترش معارف قرآن و عترت، مطالبات رهبری و مراجع، تکریم اساتید و نخبگان حوزه، ارتباطات، بررسی بحران های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی تشکیل شده است که هر کدام بر اساس وظایف خود عمل می‌کنند.

هزار نفر اساتید سطوح عالی حوزه هستند

حجت الاسلام فرخ فال با بیان اینکه در حال حاضر هزار نفر اساتید سطوح عالی حوزه هستند بیان داشت: معرفی نخبگان حوزوی یکی از مطالبات رهبری بود که با تشکیل کمیته تکریم از اساتید و نخبگان حوزه، این افراد شناسایی می شوند.

وی بیان کرد: کمیته ارتباطات نیز باید بتواند با برقراری ارتباط با نهادهای حوزوی خلاء ها و نیازهای نظام اسلامی و حوزه را مشخص و نیازها را در بدنه حوزه تعریف و جهت اجرا به مراکر مدیریت پیشنهاد کند.

رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه از پیشنهاد الحاق ۱۰۰ نفر از اساتید سطوح عالی حوزه به مجمع عمومی خبر داد و بیان کرد: بر اساس اساس نامه کمیته ای در مجمع عمومی ایجاد شده که با بررسی های لازم هر کدام از اساتید که واجد شرایط باشند پس از معرفی به ریاست جامع مدرسین به عضویت مجمع عمومی در می‌آیند.

وی ارائه گزارش هیئت رئیسه مجمع عمومی، بیان اهداف و برنامه‌های آینده، بررسی احیای مباحث کلامی و چگونگی گنجاندن آن در دروس حوزه از جمله مطالبی است که در سومین مجمع عمومی ارائه می‌شود.