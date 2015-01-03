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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۲۹

حسن‌پور خبر داد

طرح نظارتی تعزیرات در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی همدان اجرا می شود

طرح نظارتی تعزیرات در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی همدان اجرا می شود

همدان- مدير كل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: طرح نظارتی ویژه بيمارستان‌ها و مراكز درمانی از سوی تعزيرات حكومتی استان همدان درحال اجرا است.

علیرضا حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت توسط دولت اظهار کرد: با توجه به این امر و لزوم پیشگیری از بروز هرگونه تخلف احتمالی نظارت بر تعرفه‌های درمانی در بیمارستان‌ها در دستور كار قرار دارد.

وی افزود: بر اساس سیاست‌های سازمان تعزیرات حكومتی و در راستای حمایت از حقوق شهروندی این طرح همانند سنوات گذشته با همکاری و هماهنگی دانشگاه علوم پزشكی و سازمان نظام پزشكی در استان اجرایی می‌شود.

مدیر كل تعزیرات حکومتی استان همدان عنوان کرد: در این راستا تمهیدات لازم برای برگزاری گشت‌های مشترک سیار و با حضور رئیس شعبه و بازرسان و كارشناسان دانشگاه و نظام پزشكی به منظور بازرسی از بیمارستان‌ها و مطب پزشكان در خصوص بررسی اعمال تعرفه‌های جدید بهداشت و درمان اندیشیده شده است.

وی با اشاره به بیان اینکه طرح نظارتی ویژه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در همدان آغاز شده است، ادامه داد: برای رفاه حال شهروندان شعبه پنجم مركز استان و تمام شعب شهرستان‌های تابعه به رسیدگی فوری به شكایات حضوری مردمی اختصاص یافته است.

حسن‌پور عنوان کرد: مردم می‌توانند شكایات كتبی خود را به این شعب ارائه و یا از طریق شماره تلفن ۳۲۵۲۴۴۸۴ تعزیرات حکومتی همدان یا شماره پیامك ۳۰۰۰۹۶۵۱ گزارشهای خود را ارسال کنند.

 

کد مطلب 2454901

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