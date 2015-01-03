علیرضا حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت توسط دولت اظهار کرد: با توجه به این امر و لزوم پیشگیری از بروز هرگونه تخلف احتمالی نظارت بر تعرفه‌های درمانی در بیمارستان‌ها در دستور كار قرار دارد.

وی افزود: بر اساس سیاست‌های سازمان تعزیرات حكومتی و در راستای حمایت از حقوق شهروندی این طرح همانند سنوات گذشته با همکاری و هماهنگی دانشگاه علوم پزشكی و سازمان نظام پزشكی در استان اجرایی می‌شود.

مدیر كل تعزیرات حکومتی استان همدان عنوان کرد: در این راستا تمهیدات لازم برای برگزاری گشت‌های مشترک سیار و با حضور رئیس شعبه و بازرسان و كارشناسان دانشگاه و نظام پزشكی به منظور بازرسی از بیمارستان‌ها و مطب پزشكان در خصوص بررسی اعمال تعرفه‌های جدید بهداشت و درمان اندیشیده شده است.

وی با اشاره به بیان اینکه طرح نظارتی ویژه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در همدان آغاز شده است، ادامه داد: برای رفاه حال شهروندان شعبه پنجم مركز استان و تمام شعب شهرستان‌های تابعه به رسیدگی فوری به شكایات حضوری مردمی اختصاص یافته است.

حسن‌پور عنوان کرد: مردم می‌توانند شكایات كتبی خود را به این شعب ارائه و یا از طریق شماره تلفن ۳۲۵۲۴۴۸۴ تعزیرات حکومتی همدان یا شماره پیامك ۳۰۰۰۹۶۵۱ گزارشهای خود را ارسال کنند.