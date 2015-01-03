دلایل وزارت بهداشت برای اجرا نشدن طرح پزشک خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر دکتر علی اکبر سیاری در تشریح چگونگی اجرا و اهداف برنامه پزشک خانواده گفت: ارتقای سطح سلامت خانواده از اهداف ما در اجرای این طرح است و تلاش می شود پیشگیری از بیماری ها در دو جنبه خدمات عمومی و فردی سلامت دنبال شود.

معاون وزیر بهداشت گفت: اجرای طرح پزشک خانواده دسترسی عمومی به خدمات سلامت را افزایش داده و موجب کاهش هزینه های بیمارستانی و درمانی برای بیماران شده است، اگرچه این طرح نیازمند اصلاحاتی است.

وی با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت در کشور گفت: یکی از مهمترین اهداف اجرای این طرح، کاهش هزینه های درمانی مردم در بخش بستری بوده است ودر حال حاضر با اجرای این طرح، مردم در شهرها تنها 10 درصد هزینه بستری و در روستاها 5 درصد را پرداخت می کنند.

سیاری گفت: با اجرای طرح پزشک خانواده، مراجعه مردم به بیمارستان ها کاهش می یابد و تنها در صورت نیاز به پزشکان متخصص ارجاع می شوند و این امر با مشورت و ارجاع پزشک خانواده صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: این طرح باید به تدریج اصلاح شود و در این راستا بازنگری در آموزش پزشکی و تربیت پزشک خانواده ضروری است.

معاون وزیر بهداشت گفت: ارتقای سطح سلامت خانواده از دیگر اهداف ما در اجرای این طرح است و تلاش می شود پیشگیری از دو جنبه خدمات عمومی و فردی سلامت دنبال شود.

سیاری ادامه داد: اهمیت اجرای طرح پزشک خانواده در تداوم آن است و هم اکنون رضایت مردم از اجرای این طرح مشاهده می شود.

وی در تشریح چگونگی اجرای این طرح از ابتدا و تغییرات حاصله در روند اجرای آن گفت: برنامه پزشک خانواده برنامه ای است که در دوره قبل یک تیم 17 نفره برای اجرای آن پیش بینی شده بود که در مرحله بعد به یک مطب آموزشی و یک پزشک و یک نفر دستیار پزشک تغییر کرد و مجددا به دنبال اصلاح آن هستیم.

سیاری با تاکید بر اینکه بسته های خدمتی تعریف شده توسط اعضای هیئت علمی تدوین شده است، گفت: این بسته ها در اختیار همه پزشکان خانواده قرار می گیرند و آنها پس از کسب مهارت ها و آموزش های لازم به عنوان پزشک خانواده به مردم ارائه خدمت می دهند.

وی در پایان اظهار داشت: ما برای اجرای طرح پزشک خانواده مشکلات فراوانی داریم و در این مسیر تکلیف قانونی یکی از ابزارهاست.