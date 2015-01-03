آیت الله سیستانی خواستار شناسایی عاملان جنایت بصره شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، یوسف الحمدانی عضو جماعه العراق تاکید کرد: آیت الله سیستانی به نماینده خود در استان بصره درباره اقدامات جدی دستگاههای امنیتی این استان برای شناساسی عامل حادثه ترور امامان جماعت مساجد در الزبیر بصره راهنمایی های لازم را به وی کرد.

وی افزود: قربانیان از طرفداران صلح و همزیستی میان مردم بصره بودند و به مثابه خاری در چشم تروریستها و جنایتکاران ضد وحدت عراق بودند. نمی توان علیه طرفی اتهام طرح کرد زیرا هدف از این اقدام ایجاد فتنه میان مردم عراق و نابودی کشور است و ما باید فرصت را از فرصت طلبان بگیریم.

الحمدانی از نقش محمد فلک نماینده آیت الله سیستانی در بصره تمجید کرد و گفت: محمد فلک از تماس آیت الله سیستانی با وی و تسلیت ایشان به مردم بصره و به ویژه خانواده ترور شدگان و اینکه آیت الله سیستانی بر ضرورت ایفای نقش موثر دستگاههای امنیتی درباره یافتن سرنخ های این جنایت شنیع و بازداشت آنها خبر داد.

شایان ذکر است که سه نفر از شخصیت های دینی اهل سنت که دو نفر از آنها از امامان جماعت مساجد بصره بودند از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شدند.