پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی ماه آینده/رقم مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سیدتقی نوربخش روز شنبه در حاشیه جلسه تامین اجتماعی با تعاونیها در پاسخ به خبرنگار مهر افزود: هیات دولت معمولا رقم عیدی مستمری بگیران را در بهمن ماه اعلام می کند و به محض اعلام مبلغ عیدی سازمان تامین اجتماعی آن را به بازنشستگان پرداخت می کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان پیشهادی برای افزایش مستمری داردگفت: مبلغ عیدی مستمریبگیران را معمولا سازمان پیشنهاد نمیدهد و دراین خصوص منتظر اعلام هیات وزیران هستیم.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درخصوص افزایش مستمری سال94 بازنشستگان نیز به خبرنگار مهر گفت: مبلغ افزایش مستمری بازنشستگان در شورای عالی کار مورد بحث قرار میگیرد و پس از تعیین حداقل دستمزد و حقوق، سازمان پیشنهاد افزایش مستمری را به هیات وزیران اعلام میکند.
به گفته نوربخش ،سازمان تامین اجتماعی پس از تصویب مبلغ نهایی توسط دولت نسبت به پرداخت آن اقدام خواهد کرد .
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