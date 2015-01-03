به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه صادق پور تهیه کننده برنامه رادیویی «تکیه بر خیال» گفت: این برنامه درباره آیین های نمایشی ایرانی مربوط به عروسک های نمایشی است که در هر قسمت آن یکی از این آیین ها مورد بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: همچنین اشعار هر آیین توسط یک گوینده بازیگر اجرا شده است و موسیقی هر منطقه نیز در برنامه معرفی می شود.

این تهیه کننده تاکید کرد: برنامه «تکیه بر خیال» به آیین های پیش بهاری، آیین های باران خواهی و آیین های سنتی اجرا شده در تمامی مناطق ایران می پردازد و رادیو نمایش برای نخستین بار به عروسک های نمایشی آیینی ایرانی در قالب برنامه ای رادیویی پرداخته است.

«تکیه بر خیال» به نویسندگی جواد تولمی و با گویندگی امیر منوچهری و صنم صالحی هر روز ساعت 10 صبح از رادیو نمایش پخش می شود.