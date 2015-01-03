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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۴۳

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از استاندار خوزستان تقدیر کرد

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از استاندار خوزستان تقدیر کرد

اهواز - رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور به دلیل اقدامات مذهبی و معنوی خوب خوزستان، از استاندار این استان با ارسال پیامی تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی در این پیام خطاب به عبدالحسن مقتدایی استاندار آورده است: اكنون كه توفيق الهي در سال فرهنگ و مديريت جهادي يار گشته و خوزستان عزيز كه مهد تشيع و كانون صدق و صفا، رشادت و ايستادگي است با حسن مدیريت جنابعالي و همكاران محترمتان افتخارات بزرگي را در برگزاري موفق اجلاس پيرغلامان حسيني (ع) و همچنین افتخار ميزباني و خدمت به صدها هزار زائر شيفته سيد الشهدا عليه السلام و تشرف حماسي آنان در اربعين حسيني و نيز برگزاري بيست و سومين اجلاس سراسري نماز كشور به شايستگي رقم خورده صميمانه تقدير و تشكر نموده، دوام توفيق و عزت و سربلندي جنابعالي را در خدمت هر چه بيشتر به ويژه تحقق اهداف وآرمان هاي معنوي و ارزشي نظام مقدس جمهوري اسلامي در سايه سار رهنمودهاي مقام معظم رهبري از خداوند متعال خواستارم.

بیست و سومین اجلاس سراسري نماز در روزهاي ۱۰ و ۱۱ دی ماه سال جاري در استان خوزستان و در شهر اهواز با پیام مقام معظم رهبری آغاز شد. معاون اول رئیس جمهور، چندین وزیر و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از جمله سخنرانان این اجلاس بودند.

کد مطلب 2454907

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