رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از استاندار خوزستان تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی در این پیام خطاب به عبدالحسن مقتدایی استاندار آورده است: اكنون كه توفيق الهي در سال فرهنگ و مديريت جهادي يار گشته و خوزستان عزيز كه مهد تشيع و كانون صدق و صفا، رشادت و ايستادگي است با حسن مدیريت جنابعالي و همكاران محترمتان افتخارات بزرگي را در برگزاري موفق اجلاس پيرغلامان حسيني (ع) و همچنین افتخار ميزباني و خدمت به صدها هزار زائر شيفته سيد الشهدا عليه السلام و تشرف حماسي آنان در اربعين حسيني و نيز برگزاري بيست و سومين اجلاس سراسري نماز كشور به شايستگي رقم خورده صميمانه تقدير و تشكر نموده، دوام توفيق و عزت و سربلندي جنابعالي را در خدمت هر چه بيشتر به ويژه تحقق اهداف وآرمان هاي معنوي و ارزشي نظام مقدس جمهوري اسلامي در سايه سار رهنمودهاي مقام معظم رهبري از خداوند متعال خواستارم.

بیست و سومین اجلاس سراسري نماز در روزهاي ۱۰ و ۱۱ دی ماه سال جاري در استان خوزستان و در شهر اهواز با پیام مقام معظم رهبری آغاز شد. معاون اول رئیس جمهور، چندین وزیر و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از جمله سخنرانان این اجلاس بودند.