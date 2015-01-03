توسعه گردشگری برای کسب درآمدهای پایدار در قزوین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی در سومین جلسه هم‎اندیشی با مدیران و کارشناسان که در سالن فرهنگسرای شهید رجایی برگزار شد اظهارداشت: شهر باید هنرمندانه مدیریت شود تا در شرایط اقتصادی دشوار و سخت بتوان همچنان توسعه شهری را تداوم بخشید.

وی با بیان اینکه جلسه هم اندیشی در راستای ایجاد همدلی و مشارکت بیشتر برای افزایش کارایی و بهره وری بین مدیران و کارشناسان شهرداری قزوین برگزارشده است افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و در پی آن استان، شهرداری باید به دنبال یک وفاق جمعی و احساس تعلق باشد تا بتوانیم در این شرایط موفق عمل کنیم.

نصرتی افزود: ارتقاء جایگاه شهر قزوین برای تحول این شهر از اهداف اصلی مجموعه مدیریت شهری است و برای تحقق اهداف مدیریت شهری همه مدیران و کارکنان لازم است با هم متحد و همفکر باشند تا بتوان در شهر تحول مناسبی ایجاد کرد.

شهردار قزوین با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: فعالیت در این شرایط بسیار سخت است و در شهرداری قزوین هر فعالیتی انجام می‌شود بدون وابستگی به بودجه دولت است بر این اساس اگر هنرمندانه عمل کنیم خواهیم توانست به اهداف مورد نظر دست یابیم.

این مسئول یادآورشد: باید با مدیریت هنرمندانه شهر را توسعه داد و نیروهای شهرداری باید خلاق باشند تا بتوانند با همفکری و اتحاد برای توسعه شهر قدم بردارند.

نصرتی گفت: تفاوت مدیریت خوب و بد در شرایط بحرانی مشخص می‌شود و با توجه به پتانسل‌های شهر قزوین، زمینه فعالیت در این شهر زیاد است.

وی اظهارداشت: در چند سال گذشته شهرداری قزوین اثبات کرده در عملکرد و فعالیتها با دیگر شهرداری‌ها متفاوت است و توانسته با همدلی و مشارکت خارج از سلیقه های حزبی کارهای بزرگی انجام دهد.

شهردار قزوین با اشاره به روزهای پایانی سال گفت: روزهای پایانی سال برای شهرداری مهم است و با برگزاری جلسات متعدد به دنبال کسب درآمد و وصول مطالبات است و در این راستا همه نیروهای شهرداری با همدلی باید کار کنند تا بتوانیم در امور موفق باشیم.

وی ضرورت ایجاد فضای سرمایه گذاری در شهر قزوین را یادآورشد و تصریح کرد: برای اجرای پروژه‌های شهری در قزوین باید ابتدا مطالعات دقیقی صورت گیرد تا با شرایط اقتصادی بتوانیم آن را اجرایی کنیم و اگر بتوانیم در شرایط اقتصادی سخت پروژه‌های شاخص را اجرا کنیم موفق خواهیم بود و به اهداف توسعه شهر خواهیم رسید.

این مسئول اضافه کرد: با راه اندازی صندوق پیشنهادات این موضوع را با جدیت بیشتری پیگیری می کنیم تا بتوانیم با ایده‌های خلاقانه شهر را اداره کنیم.

شهردار قزوین تصریح کرد: باید با یک عزم جدی برای وصول مطالبات در پایان سال اقدام شود و علیرغم اظهارنظر برخی در خصوص نحوه کمسب درآمد در شهرداری ها باید باید به سمت درآمد پایدار حرکت کنیم ال کارها عقب نماند.

نصرتی با اشاره به موضوع جذب گردشگر گفت: ۸۰ درصد زیرساخت‌ها برای جذب گردشگر در شهر قزوین فراهم شده لذا در شرایط کنونی باید به دنبال این باشیم که با توسعه گردشگری تولید ثروت کنیم.