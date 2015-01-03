مجتبی نیک کردار در گفتگو با خبرنگار مهر از نصب و اجرای عرشه بتنی قطار سبک شهری کرمانشاه(LRT) درهفته آینده خبرداد.

وی افزود: عرشه قطار سبک شهری کرمانشاه در کارگاه تهیه و آماده شده است و هم‌اکنون منتظر تعیین وقت از سوی استانداری هستیم تا این عرشه را طی مراسمی در هفته آینده نصب کنیم.

ستون‌های مونوریل پایه‌های قطار سبک شهری هستند

وی تصریح کرد: این پروژه به صورت جدی در حال پیگیری است و یک پیمانکار برای تبدیل سیستم مونوریل به قطار شهری تعیین شده است که ستون‌های باقیمانده از پروژه مونوریل را از سه‌راه ۲۲ بهمن تا میدان معلم در طاق‌بستان و تعدادی از ستون‌های باقیمانده از روبروی پارک شاهد تا پل ولایت را تبدیل و به پایه‌های قطار شهری مبدل کند.

نیک کردار افزود: با طراحی و محاسباتی که صورت گرفته است، این ستون‌ها با سیستم جدید که همان قطار سبک شهری است، جواب می‌دهد.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: بر این اساس تعداد زیادی از ستون‌ها بدون تغییر یا با تغییرات جزئی به پایه‌های قطار شهری تبدیل خواهند شد.

برای تبدیل مونوریل به قطار عرشه طراحی و ساخته شده است

وی افزود: مونوریل روی یک خط حرکت و رفت و برگشت داشت اما قطار سبک شهری به دو ریل نیاز دارد؛ بنابراین برای رفع این مشکل یک عرشه طراحی و ساخته شده و و خوشبختانه الان مقدمات اجرای آن در حال فراهم شدن است.

معاون استاندار کرمانشاه تصریح کرد: عرشه در کارگاه تجهیز شده و تیرها و قالب‌های پیش‌ساخته عرشه نیز تهیه شده و هم‌اکنون آماده نصب است که همانگونه که قبلا نیز گفته شد به محض تعیین وقتی از سوی استانداری طی مراسمی در هفته آینده نصب می‌شود.

مطالعات اجرای تونل آغاز شده است

نیک‌کردار از اجرای یک تونل در بخشی از پروژه هم خبر داد و گفت: یک مشاور برای طراحی تونل نیز تعیین و با او قرارداد بسته شده است و هم‌اکنون مطالعات اجرای تونل از سه‌راه ۲۲ بهمن تا میدان فردوسی آغاز شده که طراحی تونل هم ۹ ماه و اجرای آن نیز حدود دو سال زمان نیاز دارد.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه افزود: همچنین برای اجرای ایستگاه‌های روی زمین و ستون‌ها(از سه‌راه ۲۲ بهمن تا میدان معلم) یک مشاور تعیین شده که ایستگاه‌های هوایی را برای این کار طراحی کند.

وی گفت: هم‌اکنون ایستگاه‌ها در حال طراحی است و برش فاز اول آن هم به ما داده شده است.

کار اجرای قطار سبک شهری در چند جبهه در حال انجام است

نیک کردار افزود: هم‌چنین کار زیرسازی و روسازی پروژه شامل نصب ریل و... در حال انجام است و در واقع کار در چند جبهه فعال شده و توسط مشاوران و پیمانکاران و هم‌چنین کارگاه‌ها در حال انجام و پیگیری است و بزودی نمود این فعالیت‌ها از طریق اجرای عرشه و نصب آن قابل مشاهده است.

پروژه ۱۵ درصد پیشرفت دارد

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در پایان گفت: ستون‌ها نیز بخشی از پیشرفت پروژه است و در مجموع کل عملیات اجرایی و مطالعات آن ۱۵ درصد پیشرفت پروژه را نشان می‌دهد.