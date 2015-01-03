سومین قهر کرار با استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، استقلال به کیش رفت تا برای نیم فصل دوم آماده شود اما تیمی که به کیش رسیده نفراتش از نصف بازیکنان اصلی هم کمتر است به ویزه آنکه آرش برهانی با اجازه کادر فنی به ترکیه رفته و کرار هم برای سومین بار به خاطر مسایل مالی و نگرفتن پولش قهرکرده و کسی چه می‌داند؟ شاید دوباره به عراق برود و برای بازگشت هم شرط و شروط بگذارد.

با احتساب بازیکنان تیم ملی که پنج بازیکن هستند و قهر کرار و سفر برهانی عملا هفت بازیکن در ترکیب این تیم با استقلال تمرین نمی‌کنند و به این ترتیب شرایط برای امیر قلعه‌نویی هر روز سخت‌تر می‌شود و جمع کردن این تیم دشوارتر.

این سومین بار است که کرار استقلال را رها می‌کند و می‌رود. اولین بار برای ادای دین عاشورا بود، بار دوم برای بازی کردن در تیم ملی عراق در جام خلیج فارس بود و بار سوم هم همین حالا که به خاطر مسایل مالی استقلال را رها کرده و در اردو نیست!

البته چند بار دیگر کرار به عقب ماندگی مالی‌اش اعتراض داشته اما این بار اردو را رها کرد و رفت تا نشان دهد همیشه طلبکار است! سومین قهر کرار حالا مصادف شده با مدیریت موقت توفیقی در استقلال. باید دید این ماجرا چگونه توسط او مدیریت می‌شود و آیا عضو اسپانسری استقلال پول کرار را جور می‌کند و این بازیکن به اردو می‌رود و مصاحبه می‌کند که مشکل خاصی نبود و حل شد یا اینکه نمی‌تواند چنین کند. باید دید انتهای این ماجرا کجاست؟