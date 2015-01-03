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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۴۲

کانون کارآفرینان توسعه گرا تشکیل شد

کانون کارآفرینان توسعه گرا تشکیل شد

کانون کارآفرینان توسعه گرا در اقتصاد ایران اعلام موجودیت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلطانی نیا سخنگوی کانون کارآفرینان توسعه گرا گفت: برخی بزرگان بخش خصوصی و کارآفرینان کشور اقدام به راه اندازی تشکلی با نام "کانون  کارآفرینان توسعه گرا" کرده‌اند تا در این مقطع حساس در رسیدن کشور به اهداف توسعه اقتصادی با محوریت بخش خصوصی و در راستای تامین منافع ملی گام‌های بلندی بردارند.

وی از بیکاری و همچنین موانع سرراه توسعه بخش های اقتصادی به ویژه رکود تورمی موجود به عنوان دو چالش مهم اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: هر چند دولت تدبیر و امید در یک سال گذشته تلاش زیادی برای خروج از رکود داشته و موفقیت‌هایی هم حاصل شده اما تداوم شرایط رکودی و همچنین سقوط قیمت نفت سبب افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد کشور شده و از طرف دیگر طرح‌های توسعه بنگاه‌های اقتصادی یا متوقف شده و یا اینکه به دلیل مشکل نقدینگی با سرعت بسیار کندی در حال پیشرفت است.

سلطانی نیا اظهارداشت: تداوم این شرایط، گروهی از خبرگان بخش خصوصی و کارآفرینان صاحب نام اقتصاد کشور را برآن داشت تا یک تشکل قدرتمند را بنا گذاشته و برای خروج اقتصاد کشور از رکود و بستر سازی برای تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی و در راستای تامین منافع ملی کمر همت ببندند.

عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران ادامه داد: این تشکل برنامه هایی برای حضور در پارلمان بخش خصوصی کشور هم دارد اما هدف مهم تر آن این است که خبرگان اقتصادی برنامه های راهبردی خود را برای کارآفرینی و همچنین توسعه اقتصادی کشور به صورت منسجم تهیه و مجددا پیگیر اجرای آن شوند.

این اقتصاددان با بیان اینکه بررسی های اولیه کانون کارآفرینان توسعه گرا نشان می دهد اقتصاد کشور به دلیل ابتلا به بیماری‌های مختلف در طول 9 سال گذشته راه زیادی برای بهبود در پیش دارد، گفت: از زمانی که دولت جدید روی کار آمده، امیدواری‌ها به بهبود شرایط هم بیشتر شده است. خوشبختانه مدیران فهیم و با تجربه در راس کار هستند و به واقع دولتمردان کنونی نیز علاقه مندند اقتصاد کشور به بخش خصوصی سپرده شود.

وی یادآور شد: متاسفانه در دولت قبل اساسا شرایط برای طرح اینگونه دیدگاه‌ها و برنامه‌ها وجود نداشت و دولت راه خود را می‌رفت. همان موقع هم عقلای اقتصاد تلاش زیادی داشتند برای ارائه طرح و ایده به دولتمردان ولی عملا دولت ظرفیت پذیرش این دیدگاه‌های کارشناسانه را نداشت و راه خود را می رفت، اما دولت جدید راه هرگونه ایده، طرح و برنامه از سوی بخش خصوصی را بازگذاشته است.

سلطانی نیا با بیان اینکه اشکالات زیادی در فرآیند خصوص سازی و سپردن امور اقتصادی به بخش خصوصی وجود دارد، تصریح کرد: کانون کارآفرینان توسعه گرا درخصوص واگذاری اقتصاد کشور به بخش خصوصی که در گذشته اشتباهات فاحشی داشته است، راهکارهای علمی و عملی دارد و به نحوی که بنگاه های اقتصادی پس از خصوصی سازی شکست نخورند و یا اینکه درگیر مشکلات متعدد کارگری و منطقه ای نگردند و در عین حال سودآوری قابل قبولی هم داشته و روی پای خود بایستند.

وی در برابر این سئوال که شعار اصلی کانون مزبور چیست و آیا اساسا در حال حاضر می توان درباره راهبردهای اصلی آن سخن گفت؟ تصریح کرد: این بنیان شعار خاصی ندارد، چون اعضای آن اساسا اهل شعاردادن نیستند. ما یک هدف اصلی و مهم داریم و آن تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی است و طبیعی است که برای رسیدن به این هدف مهم نیز راهبردهایی را درنظر گرفته ایم و از جمله این راهبردها می توان به تبیین و ترویج اقتصاد رقابتی، بسط فرهنگ کارآفرینی، تبیین و ترویج مبانی اقتصاد بازار به عنوان محور توسعه، ایجاد فضای امن برای بخش خصوصی و ترویج و تشویق بخش خصوصی برای ایفای نقش هر چه بیشتر در حوزه مسئولیت های اجتماعی اشاره کرد.

سلطانی نیا، مهمترین ویژگی کانون کارآفرینان توسعه گرا را فعالیت سالم اقتصادی و کارآفرینی  اعضای آن ذکر کرد و افزود: موسسین این کانون همگی از افرادی هستند که در کشور با کار اقتصادی سالم ایجاد اشتغال نموده اند و  به رغم تمام فرازها و فرودها روی پای خود ایستاده اند و در چرخیدن چرخ اقتصاد کشور موثر بوده اند. در واقع بیشتر اعضا، روسا و یا مسئولان اصلی تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی در رشته های مختلف و زیر بخش های گوناگون اقتصاد هستند و حالا پس از 36 سال آزمون و خطای رخ داده در کشور قصد دارند با مساعدت مدیران  فهیم و کار آمدی که در دولت روی کار هستند، شرایط متفاوت‌تری برای اقتصاد کشور در آینده ای نه چندان دور رقم بزنند.

وی توضیح داد: بنا داریم در این تشکل در گلوگاه های مختلف اقتصادی اعلام نظر کنیم و  یا برنامه ارائه دهیم و اگر نیاز باشد، اعلام خطر کرده و راهکار ارائه کنیم و در واقع چشم تیزبین بخش خصوصی باشیم.

کد مطلب 2454914

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