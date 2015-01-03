کانون کارآفرینان توسعه گرا تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلطانی نیا سخنگوی کانون کارآفرینان توسعه گرا گفت: برخی بزرگان بخش خصوصی و کارآفرینان کشور اقدام به راه اندازی تشکلی با نام "کانون کارآفرینان توسعه گرا" کرده‌اند تا در این مقطع حساس در رسیدن کشور به اهداف توسعه اقتصادی با محوریت بخش خصوصی و در راستای تامین منافع ملی گام‌های بلندی بردارند.

وی از بیکاری و همچنین موانع سرراه توسعه بخش های اقتصادی به ویژه رکود تورمی موجود به عنوان دو چالش مهم اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: هر چند دولت تدبیر و امید در یک سال گذشته تلاش زیادی برای خروج از رکود داشته و موفقیت‌هایی هم حاصل شده اما تداوم شرایط رکودی و همچنین سقوط قیمت نفت سبب افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد کشور شده و از طرف دیگر طرح‌های توسعه بنگاه‌های اقتصادی یا متوقف شده و یا اینکه به دلیل مشکل نقدینگی با سرعت بسیار کندی در حال پیشرفت است.

سلطانی نیا اظهارداشت: تداوم این شرایط، گروهی از خبرگان بخش خصوصی و کارآفرینان صاحب نام اقتصاد کشور را برآن داشت تا یک تشکل قدرتمند را بنا گذاشته و برای خروج اقتصاد کشور از رکود و بستر سازی برای تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی و در راستای تامین منافع ملی کمر همت ببندند.

عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران ادامه داد: این تشکل برنامه هایی برای حضور در پارلمان بخش خصوصی کشور هم دارد اما هدف مهم تر آن این است که خبرگان اقتصادی برنامه های راهبردی خود را برای کارآفرینی و همچنین توسعه اقتصادی کشور به صورت منسجم تهیه و مجددا پیگیر اجرای آن شوند.

این اقتصاددان با بیان اینکه بررسی های اولیه کانون کارآفرینان توسعه گرا نشان می دهد اقتصاد کشور به دلیل ابتلا به بیماری‌های مختلف در طول 9 سال گذشته راه زیادی برای بهبود در پیش دارد، گفت: از زمانی که دولت جدید روی کار آمده، امیدواری‌ها به بهبود شرایط هم بیشتر شده است. خوشبختانه مدیران فهیم و با تجربه در راس کار هستند و به واقع دولتمردان کنونی نیز علاقه مندند اقتصاد کشور به بخش خصوصی سپرده شود.

وی یادآور شد: متاسفانه در دولت قبل اساسا شرایط برای طرح اینگونه دیدگاه‌ها و برنامه‌ها وجود نداشت و دولت راه خود را می‌رفت. همان موقع هم عقلای اقتصاد تلاش زیادی داشتند برای ارائه طرح و ایده به دولتمردان ولی عملا دولت ظرفیت پذیرش این دیدگاه‌های کارشناسانه را نداشت و راه خود را می رفت، اما دولت جدید راه هرگونه ایده، طرح و برنامه از سوی بخش خصوصی را بازگذاشته است.

سلطانی نیا با بیان اینکه اشکالات زیادی در فرآیند خصوص سازی و سپردن امور اقتصادی به بخش خصوصی وجود دارد، تصریح کرد: کانون کارآفرینان توسعه گرا درخصوص واگذاری اقتصاد کشور به بخش خصوصی که در گذشته اشتباهات فاحشی داشته است، راهکارهای علمی و عملی دارد و به نحوی که بنگاه های اقتصادی پس از خصوصی سازی شکست نخورند و یا اینکه درگیر مشکلات متعدد کارگری و منطقه ای نگردند و در عین حال سودآوری قابل قبولی هم داشته و روی پای خود بایستند.

وی در برابر این سئوال که شعار اصلی کانون مزبور چیست و آیا اساسا در حال حاضر می توان درباره راهبردهای اصلی آن سخن گفت؟ تصریح کرد: این بنیان شعار خاصی ندارد، چون اعضای آن اساسا اهل شعاردادن نیستند. ما یک هدف اصلی و مهم داریم و آن تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی است و طبیعی است که برای رسیدن به این هدف مهم نیز راهبردهایی را درنظر گرفته ایم و از جمله این راهبردها می توان به تبیین و ترویج اقتصاد رقابتی، بسط فرهنگ کارآفرینی، تبیین و ترویج مبانی اقتصاد بازار به عنوان محور توسعه، ایجاد فضای امن برای بخش خصوصی و ترویج و تشویق بخش خصوصی برای ایفای نقش هر چه بیشتر در حوزه مسئولیت های اجتماعی اشاره کرد.

سلطانی نیا، مهمترین ویژگی کانون کارآفرینان توسعه گرا را فعالیت سالم اقتصادی و کارآفرینی اعضای آن ذکر کرد و افزود: موسسین این کانون همگی از افرادی هستند که در کشور با کار اقتصادی سالم ایجاد اشتغال نموده اند و به رغم تمام فرازها و فرودها روی پای خود ایستاده اند و در چرخیدن چرخ اقتصاد کشور موثر بوده اند. در واقع بیشتر اعضا، روسا و یا مسئولان اصلی تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی در رشته های مختلف و زیر بخش های گوناگون اقتصاد هستند و حالا پس از 36 سال آزمون و خطای رخ داده در کشور قصد دارند با مساعدت مدیران فهیم و کار آمدی که در دولت روی کار هستند، شرایط متفاوت‌تری برای اقتصاد کشور در آینده ای نه چندان دور رقم بزنند.

وی توضیح داد: بنا داریم در این تشکل در گلوگاه های مختلف اقتصادی اعلام نظر کنیم و یا برنامه ارائه دهیم و اگر نیاز باشد، اعلام خطر کرده و راهکار ارائه کنیم و در واقع چشم تیزبین بخش خصوصی باشیم.