کمیته احیای تالاب ها، رودخانه ها و سواحل خوزستان در دولت تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم مرمضی پور در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه خوزستان که پیش از ظهر امروز در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: بحث خسارات زیست محیطی در خوزستان در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه خوزستان که با حضور معاون اول رئیس جمهور و برخی از وزرا برگزار شد تا حدودی بیان شد که زمینه خوبی برای طرح موضوع بررسی مسائل زیست محیطی طرح و پروژه ها پیش از اجرا فراهم کرد.

وی به پیشنهاد الحاق احیای کارون به احیای دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: در این زمینه پیشنهاد دارم که کمیته مستقلی تحت عنوان احیای تالاب ها، رودخانه ها و سواحل خوزستان در دولت تشکیل شود که اعضا و ماموریت های آن مشابه کمیته احیای دریاچه ارومیه باشد.

مشاور استاندار خوزستان در امور حفاظت محیط زیست و شیلات افزود: پیشنهادی را تدوین کردم که در آن به بررسی تامین اعتبار لازم به منظور احیا و جبران خسارات که در حوزه های مختلف بویژه اقتصاد، سلامت و امنیت غذایی است پرداخته شود.

90 درصد گاز مصرفی خوزستان در صنایع است

در ادامه سید ناصر حسینی نژاد، مدیرعامل شرکت گاز خوزستان، اظهار کرد: در سند چشم انداز توسعه استان باید هدفگذاری کنیم که خوزستان در همه موارد اول و برتر باشد تا اثرات آن را در بخش های مختلف ببینیم.

وی ادامه داد: توسعه بخش رفاهی، تجاری و جذابیت ها برای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی باید به عنوان ردیف اول مدنظر ما قرار بگیرد.

حسینی نژاد با بیان اینکه خوزستان در تولید نفت مقام اول را در کشور دارد، عنوان کرد: باید برنامه ریزی شود که در فرآورده های نفتی نیز اول باشیم و پالایشگاه های کوچکی را احداث کنیم که امکان تولید بنزین را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه تنها استانی هستیم که می توانیم ادعای تولید 600 میلیون متر مکعب گاز را داشته باشیم، تصریح کرد: اکثر استان ها 70 درصد گاز مصرفی آن ها خانگی و برای گرمایش خانه ها است در حالی که در خوزستان 90 درصد گاز مصرفی صرف صنایع می شود.