به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی صبح امروز در مجمع انتخاباتی هیئت تیراندازی استان اصفهان با اشاره به انتخاب دوباره قربانی به عنوان رئیس هیئت تیراندازی اصفهان اظهار داشت: اعضای مجمع امروز بار دیگر به رئیس هیئت تیراندازی استان اعتماد کردند و اگرچه حدود شش سال پیش انتقادات بسیاری به عملکرد وی مطرح بود اما امروز با کارهای صورت گرفته، بخشی از این مشکلات برطرف شده است.

وی افزود: باید گفت با این حال مشکلات بسیاری وجود دارد که باید این مشکلات بهبود پیدا کرده و کاری کنیم که تیراندازی استان جایگاهی در شأن خود را پیدا کند.

رئیس فدراسیون تیراندازی با بیان اینکه با وجود شرایط مناسب اصفهان در بخش‌های مختلف، این استان در ورزش تیراندازی جایگاه مطلوبی ندارد، ادامه داد: متأسفانه جایگاه این استان در ورزش تیراندازی طی سال‌های گذشته چندان مناسب نبوده و ما تلاش می‌کنیم که پیوست قانون مصوب مجلس را برای توسعه این رشته در اصفهان اجرایی کنیم.

وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه توسعه تیراندازی در اصفهان گفت: قرار است روز چهارشنبه تفاهم‌نامه این ورزش با استاندار اصفهان به امضا برسد و بعد از ۱۶ استان، اصفهان نیز در این زمینه اقدام کند و در آن چارچوب کلی فعالیت هیئت در طول چهار سال و وضعیت آینده مشخص می‌شود.

هاشمی با بیان اینکه قرار است تجهیزات تیراندازی وارد کشور شده و به هیئت‌های استانی اختصاص داده شود، گفت: قرار است با اختصاص بودجه و تجهیزات مناسب، گامی در راستای توسعه این ورزش در استان برداریم و کاری کنیم که از ظرفیت‌ها به خوبی استفاده شود.

وی با بیان اینکه استان اصفهان ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های تیراندازی کشور را دارد، گفت: باید بگویم رتبه هفتم کشوری در استان و همچنین تنها سه ملی‌پوش برای استانی مثل اصفهان، شایسته این استان نبوده اما متأسفانه مدیران قبلی چندان نسبت به جایگاه این استان در تیراندازی نگران نبودند و همین مسئله سبب شد که توسعه این ورزش در اصفهان عقب بیفتد.