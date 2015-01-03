طرح ساماندهی سکونتگاههای روستایی بخش مرکزی دلفان و چگنی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی لرستان با اشاره به طرح ساماندهی کالبدی سکونتگاه های روستایی بخش مرکزی شهرستان دلفان و چگنی گفت: بایستی در طرح های ساماندهی کالبدی سکونتگاه های روستایی استان امکان سنجی های معقول بر اساس وضع موجود صورت گرفته و سرانه واحدهای روستایی به تفکیک جمعیت انسانی، دامی و کشاورزی مشخص شود.

وی اظهار داشت: همچنین پیوند بین محیط انسانی و محیط طبیعی، مشخص شدن رابطه سکونتگاه ها و محیط های کشاورزی برای تامین معیشت مردم، رابطه مکان زیست محیطی با نقاطه حادثه خیز و خطر پذیر، نحوه مقاوم سازی واحدهای مسکونی بایستی در این طرح ها آورده شوند.

سعید مهدوی امین مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان نیز در این جلسه خواستار توجه به پیوستهای فرهنگی در این طرح های مطالعاتی شد و گفت: بایستی در این طرح ها در کنار ساماندهی امور اقتصادی و اجتماعی به امور فرهنگی همچون ساخت مساجد، خانه های عالم، کتابخانه ها و مراکز فرهنگی نیز توجه شود.

۱.۴ درصد نرخ پیشنهادی برای افزایش جمعیت بخش مرکزی چگنی

مشاور طرح ساماندهی کالبدی سکونتگاه های روستایی بخش مرکزی شهرستان چگنی نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از این طرح پرداخت و گفت: این طرح بعنوان نقشه راهی برای طرح های هادی روستایی محسوب می شود.

طاهر پریزاد اظهار داشت: شهرستان چگنی دارای سه بخش مرکزی، شاهیوند و ویسیان است که بنا بر آخرین تقسیمات سیاسی وزارت کشور در سال ۹۰ بخش مرکزی این شهرستان دارای ۶۵ آبادی دارای سکنه و چهار آبادی خالی از سکنه است.

وی به طرح های فرادست برای مطالعات این طرح اشاره کرد و بیان داشت: سند چشم انداز توسعه استان، برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سند آمایش، مصوبات هئیت دولت و طرح جامع ناحیه خرم آباد از جمله طرح های فرادست برای مطالعه این طرح بوده اند.

مشاور طرح ساماندهی کالبدی سکونتگاه های روستایی بخش مرکزی شهرستان چگنی عنوان کرد: از سال ۷۵ تا کنون بخش مرکزی شهرستان چگنی جمعیت نسبتا پایایی دارد که مشاور در این طرح عدد ۱.۴ درصد را بعنوان نرخ پیشنهادی برای افزایش جمعیت بخش مرکزی این شهرستان مطرح کرده است.

پریزاد محدوده حفاظت شده محیط زیست و محدوده سیل خیزی شهرستان چگنی را از محدوده هایی دانست که می توانند برای توسعه شهرستان محدودیت ایجاد کنند و افزود: بر اساس پهنه بندی ها بخش مرکزی شهرستان چگنی در چهار محدوده خطر سیل خیزی قرار دارد و چهار روستای هرفته، چاه ذالفقار، کله نی و سفید آب دارای سابقه سیل هستند.

وی جمعیت شهرستان چگنی در سال ۹۰ را برابر با ۴۳ هزار و ۲۲۱ نفر برشمرد و بیان داشت: از این تعداد سه هزار و ۵۰۳ نفر در نقاط شهری و ۳۹ هزار و ۷۰۳ نفر در نقاط روستایی ساکن هستند.

پریزاد به ویژگی های فرهنگی - اجتماعی بخش مرکزی شهرستان چگنی اشاره کرد و گفت: یکپارچگی زبان و گویش مشترک، یکپارچگی دین و مذهب، مهاجرت های بی رویه، توزیع نامتعادل جمعیت، کاهش بعد خانوار در اثر بالا رفتن فرهنگ اجتماعی خانواده ها و جوان بودن جمعیت و بالا بودن نیروی بالقوه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از این ویژگی ها هستند.

وی نسبت جمعیت فعال بخش مرکزی چگنی در سال ۹۰ را نسبت به کل جمعیت این شهرستان را حدود ۳۹ درصد دانست و اظهار داشت: نرخ اشتغال روستاهای بخش مرکزی شهرستان در همین سال حدود ۹۳ درصد است و این نشان دهنده این است که کمتر از یک دهم جمعیت فعال در این منطقه بیکار هستند.

مشاورطرح ساماندهی کالبدی سکونتگاه های روستایی بخش مرکزی شهرستان چگنی به ارائه پیشنهاداتی برای این طرح کالبدی پرداخت و گفت: پیش بینی تعداد واحدهای مسکونی، تعیین روستاهای واجد شرایط برای اجرای طرح هادی روستایی، تعیین روستاهای اولویت دار برای بهسازی مسکن روستایی، طراحی شبکه دسترسی و سلسله مراتب آن، کاربری اراضی پیشنهادی و پدافند غیر عامل از جمله این پیشنهادات هستند.