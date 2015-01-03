فرياد بی سالنی واحد نمايشی حوزه هنری خوزستان به جايی نرسيد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غديرزاده پیش از ظهر شنبه در نشست خبری اختتاميه ششمين جشنواره پايتخت پنجره ها گفت: جشنواره پايتخت پنجره ها تا دوره قبل در چهار بخش عكس، نمايشنامه خواني، شعر و داستان برگزار مي شد كه امسال دو بخش جديد فيلمنامه و ترانه نيز به آن افزوده شده كه خوشبختانه با استقبال خوبي از سوي علاقه مندان روبرو شده است.

وي افزود: به رغم اينكه جشنواره پايتخت پنجره ها يك جشنواره موضوعي با عنوان مقاومت و دفاع مقدس است و جشنواره هاي متعددي هم در اين زمينه در سراسر كشور برگزار مي شود اما چون اين جشنواره در استان خوزستان با رويكرد ادبي - هنري برگزار مي شود، هر سال نه تنها از تعداد آثار كاسته نمي شود بلكه بر تعداد آنها نيز افزوده مي شود.

مدير واحد نمايش حوزه هنري خوزستان عنوان كرد: امسالیک هزار و 929 اثر به جشنواره ارسال شده كه در بين آنها 245 اثر از خارج از استان وجود داشت كه متاسفانه به علت اينكه جشنواره به صورت استاني برگزار مي شود امكان شركت دادن آنها در اين فرآيند وجود نداشت ولي اين امر نشان دهنده آن است كه جشنواره پايتخت پنجره ها ظرفيت برگزاري به شكل منطقه اي را دارد كه سعي خواهيم كرد شرايطي را فراهم بياوريم كه در سال آينده بتوانيم جشنواره را در سطح منطقه اي برگزار كنيم.

غديرزاده تصريح كرد: جشنواره نمايشنامه خواني رسما از امروز كار خود را آغاز مي كند و تنها بخشي است كه در اين جشنواره به صورت اجرايي برگزار مي شود، داوری ديگر بخش ها انجام شده كه در روز چهارشنبه 17 دي ماه و در مراسم اختتاميه نتايج آنها اعلام خواهد شد.

مدير واحد نمايش حوزه هنري خوزستان بيان كرد: اتفاقات خوبي براي امور نمايشي حوزه هنري خوزستان در حال رخداد است زیراكه ما از همه ظرفيت هنرمندانمان در واحد نمايش حوزه هنري استان استفاده مي كنيم كه معمولا نيمه دوم سال نيمه حضور در جشنواره ها است كه ثمره تلاش و حمايت از گروه ها در آن ديده مي شود.

وي با اشاره به مشكل نبود محل تمرين براي گروه هاي نمايشي حوزه هنري استان ادامه داد: بارها در خصوص نداشتن مكان تمرين فرياد زديم تا مشكل هنرمندان اين واحد را به گوش مسئولان مربوطه برسانيم. مشكل در اختيار نداشتن مكان تمريني است كه زماني در اختيار ما بود و الان نيست. حوزه هنري استان در گذشته سه پلاتوي نمايش را در سينما اكسين اهواز در اختيار داشت كه 11 گروه نمايشي در آنها تمرين مي كردند و اكنون دو سال است كه متاسفانه گروه هاي نمايشي حوزه هنري فقط در يك اتاق 6 متري و بدون سالن تمرين كار مي كنند كه به رغم اين محدويت مكاني امسال در هفت جشنواره شركت و 9 نمايش را توليد كرده ايم.

غديرزاده گفت: ما از دستگاه های قدرتمندی كه در آبادان حضور دارند و بايد در راستاي برگزاري اين جشنواره در كنار حوزه هنري مي آمدند و كمك مي كردند هم انتظاراتي داريم و هم گله مند هستيم. آبادان در جنگ ويران شد و اکنون نیز در حمايت از هنرمندانش بسيار جفا شده است و به خاطر همين محروميت ها و مظلوميت هاي اين شهرستان است كه جشنواره پايتخت پنجره ها در آن برگزار مي شود كه اعلام آمادگی و همكاری و همياری دستگاه های قدرتمند حاضر در آن تا زمان برگزاري اختتاميه اين جشنواره مي توانست دل هنرمندان را شاد كند.

وي افزود: انتظار داريم در سال آينده دستگاه هاي فرهنگی و دستگاه هايی كه بخش فرهنگی دارند در اين شهرستان، كنار متوليان و برگزار كنندگان اين جشنواره در حوزه هنری استان باشند كه اين خواسته به حق مردم آبادان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتاميه ششمين جشنواره پايتخت پنجره ها ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 17 دي ماه در سالن ثامن الائمه شهرستان آبادان برگزار مي شود.