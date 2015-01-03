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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۱۳

طباطبایی به مهر خبر داد:

شکایت بازیکنان غیر بومی تیم هندبال از باشگاه صبای قم

شکایت بازیکنان غیر بومی تیم هندبال از باشگاه صبای قم

قم - رئیس هیئت هندبال قم از شکایت بازیکنان غیر بومی تیم هندبال صبا از باشگاه صبای قم خبر داد و گفت: هیئت مدیره صبا ۳ سال پیش این تیم را آورده و‌‌‌ همان هیئت مدیره تصمیم بگیرد که با این تیم چه کار کند.

سید علیرضا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت مالی تیم هندبال صبا اظهار داشت: تمامی بازیکنان غیر بومی صبا از باشگاه صبا شکایت کرده‌اند و علت شکایت آن‌ها نیز مطالبات مالی آن‌ها از فصل گذشته است که باشگاه صبا هنوز این مطالبات را پرداخت نکرده است.

وی افزود: فراس احمد بازیکن سوریه‌ای تیم هندبال صبا هم یکی از شاکیان باشگاه صبا است که وی نیز مبلغ قرارداد خود را دریافت نکرده و به فدراسیون هندبال شکایت کرده است و باید ببینیم تکلیف این مسائل به کجا می‌انجامد.

رئیس هیئت هندبال قم گفت: روز چهارشنبه هفته گذشته قرار بود جلسه‌ای با حضور نماینده باشگاه صبای قم با کمیته انضباطی فدراسیون هندبال برگزار شود و اطلاع ندارم که باشگاه صبا نماینده‌ای به این جلسه فرستاده و تصمیمی گرفته شده یا خیر.

طباطبایی بیان داشت: فدراسیون هندبال نیز در حال تغییر و تحول است و قرار است انتخابات آن تا پایان دی ماه برگزار شود و همین قضیه سبب شده وضعیت کلی هندبال و لیگ با ابهاماتی در مورد آینده آن روبرو شود و پاره‌ای تصمیمات به پس از انتخابات موکول شود.

رئیس هیئت هندبال قم گفت: باشگاه صبا می‌گوید پول نداریم و از ابتدا هم به تیم هندبال گفته‌ایم که روی ما حسابی باز نکنید اما من به مدیر عامل باشگاه می‌گویم که شما مدیر عامل باشگاه هستید نه مدیرعامل تیم فوتبال و منطقی نیست که برای تیم فوتبال، پول بیاوریم اما طلب سال گذشته بازیکنان هندبال که روی هم ۷۰ میلیون تومان است پرداخت نشود.

طباطبایی افزود: هیئت مدیره صبا ۳ سال پیش این تیم را وارد مجموعه صبا کرده و‌‌‌ همان هیئت مدیره تصمیم بگیرد که با این تیم چه کار کند و اگر نمی‌توانند تیم را پشتیبانی کنند نامه‌ای به اداره کل ورزش و جوانان بنویسند که نمی‌توانند از عهده مخارج تیم بربیایند و تیم از لیگ کنار گذاشته شود.

وی تصریح کرد: در آن صورت باشگاه باید مبالغ قرارداد بازیکنان و کادر فنی که زیر همه آن‌ها امضای مدیر عامل صباست پرداخت شود و صبا در آن صورت باز هم متحمل هزینه می‌شود.

کد مطلب 2454924

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