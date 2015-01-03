ضرورت راه اندازی بخش ویژه نوزادان در ورامین/ ورامین نیازمند توجه ویژه

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز سید حسن قاضی زاده هاشمی با حضور در بیت امام جمعه ورامین با آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله سید مرتضی محمودی در این دیدار با اشاره به نقش مردم ورامین در پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: مردم ورامین از پانزدهم خرداد سال ۴۲ جز اولین شهرهایی بودند که به نهضت امام و انقلاب پیوستند و همچنان نیز در این مسیر ثابت قدم قرار دارند، ورامین به علت دفاع از ولایت و انقلاب قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مورد خشم و غضب رژیم پهلوی قرار داشت و به همین خاطر از اولیه ترین امکانات محروم نگه داشته شد و این موضوع تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه یافت.

محمودی تأکید کرد: تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ورامین از داشتن یک بیمارستان هم محروم بود و شاه تلاش داشت تا مردم متدین و انقلابی این دیار را در تنگنا قرار دهد و اگر چه هم اکنون دو بیمارستان در این شهرستان مستقر است اما هنوز نیازهای درمانی برطرف نشده، پس از پیروزی انقلاب اسلامی اگرچه خدمات قابل توجه و مهمی به مردم ورامین ارائه شده اما هنوز حق مردم این دیار ادا نشده و باید این موضوع مورد توجه جدی مسئولان قرار بگیرد.

مردم ورامین در زمان شاه از اولیه ترین امکانات محروم بودند

وی با اشاره به اهمیت موضوع بهداشت و درمان اضافه کرد: هم اکنون ورامین در زمینه بهداشتی و درمانی با مشکلات و مسائل مهمی روبرو است که امیدواریم با حضور وزیر بهداشت و درمان که عملکرد مناسبی را از خود به نمایش گذاشته اند این موضوعات رفع شود، یکی از مهمترین موضوعات و مطالبات مردم و مسئولان ورامین استقرار دانشگاه علوم پزشکی در این شهرستان است که می تواند با تزریق پزشکان متخصص و تحصیلکرده، بسیاری از نیازهای منطقه را برطرف کند.

این مسئول بیان داشت: ساختمان دانشگاه علوم پزشکی از مدت ها قبل در اختیار این دانشگاه قرار گرفت اما متأسفانه هنوز این دانشگاه اقدام به پذیرش دانشجو نکردند که از وزیر بهداشت انتظار می رود در این زمینه اقدام لازم را انجام دهند.