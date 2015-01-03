به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم شریفی، مدیرعامل یک شرکت حوزه هوایی و هوافضا درباره فعالیت‌های این شرکت افزود: عمده محصولات این شرکت در دو حوزه طراحی و ساخت شبیه سازهای آموزشی و طراحی و ساخت تجهیزات اویونیک (الکترونیک هوایی) است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در مواردی پروژه‌های اویونیک را حمایت کرده است.

مدیرعامل شرکت صنعت سامانه فردا افزود: شبیه سازهای محیط مجازی با بازسازی محیط مجازی منطبق بر دنیای واقعی با استفاده از گرافیک کامپیوتری، کاربر را در محيطی مشابه واقعیت و تحت کنترل قرار می‌دهند. نحوه نمایش این تصاویر در رده‌های مختلف متفاوت بوده و بر صفحات گنبدی، استوانه ای، مسطح یا نشانگرهای Head Mounted Display(HMD) پیاده سازی شده‌اند.

شریفی درباره کاربرد این شبیه سازها گفت: کاربرد این شبیه سازها در حوزه آموزش سامانه‌های پدافند هوایی است که البته دانش فنی آن، قابل تعمیم به بسیاری از شبيه ساز هاي تجهیزات دفاعی یا سیویل ديگر نیز هست. با استفاده از این شبیه سازها، کارآموزان می‌توانند نحوه کار با سامانه‌های پدافند هوایی را در سطوح مختلف، تحت نظارت مربی و به صورت ارزان قیمت، بی خطر، تکرار پذیر و استاندارد، فرا گیرند.

این فعال حوزه فناوری هوایی و هوافضا عنوان کرد: این شبیه ساز که 3 سال وقت صرف طراحی و ساخت آن شده و یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان ساخت 5 نمونه اوليه آن هزینه داشته است، در موسسه آموزش و تحقیقات وزارت دفاع به عنوان "نوآوری درجه 1" به ثبت رسیده و صندوق حمایت از تحقیقات، نوآوری و توسعه فنآوری های دفاعی نیز در تأمین مالی آن با شرکت مشارکت داشته است.

مدیرعامل شرکت صنعت سامانه فردا افزود: با ساخت شبیه سازهای کنونی توانسته‌ایم وابستگی خود را به محصولات خارجی قطع کنیم. در این میان حداقل 3 میلیون دلار در خارج شدن ارز از کشور صرفه جویی شده است. وی همچنین بیان کرد: تولید چنین محصولاتی توسط شرکت دانش بنیان وابستگی را به کشورهای خارجی کم می‌کند.

این فعال حوزه فناوری هوایی و هوافضا مزیت محصولات تولیدی دانش بنیان را نسبت به نمونه خارجی خود به این صورت بیان کرد: نمونه‌های خارجی چه در بخش اویونیک چه در شبیه سازهای اموزشی- حتی نمونه‌های چینی - شامل تحریم است و امکان ورود ندارد. شبیه سازهای ساخت شرکت به گواهی مشتری، از شبیه سازهای خارجی که قبلاً چند نمونه وارد شده بود، ارزان تر، کاراتر و کامل‌تر است و دارای پشتیبانی نیز هستند. همچنین قیمت آن در حدود یک چهارم نمونه خارجی است.

شریفی همچنین با اشاره به لزوم حمایت از شرکت های فعال در عرصه فناوری و دانش بنیان حوزه هوایی و هوانوردی، عنوان کرد: دولت به ویژه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تسریع در دستیابی به اهداف علمی و فناوری کشور لازم است از شرکت هایی که دستاوردهای چشمگیر و قابل عرضه ای دارند، پشتیبانی به عمل آوردند. بی شک شرکتی که در جلوگیری از خروج میلیون ها دلار ارز در شرایط حاضر تحریم، نقش ایفا می کند، نیازمند توجه بیشتری است تا بتواند علاوه بر طی کردن این مسیر، در ارتقای تولیدات و فناوری های خود تداوم داشته باشد.