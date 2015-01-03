خام فروشی و صادرات مواد خام در خوزستان کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب آقاجری در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه خوزستان که پیش از ظهر امروز در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: خوزستان از نظر شرایط جغرافیایی و پتانسیل ها با همه استان های کشور تفاوت دارد به همین دلیل می توانیم در همه موضوعات رتبه اول را در سطح کشور داشته باشیم.

وی با اشاره به ظرفیت خوزستان در استفاده از انرژی خورشیدی عنوان کرد: روند دنیا توجه ویژه به محیط زیست است و یکی از راه های حفاظت از محیط زیست استفاده از انرژی های پاک مانند انرژی خورشیدی است که آسیب کمتری برای محیط زیست دارند و این موضوع باید در سند چشم انداز توسعه استان مورد توجه قرار بگیرد.

نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در این سند باید تعریف کنیم که می خواهیم بیکاری در سطح استان را با توجه به ظرفیت ها به چند درصد برسانیم این هدفگذاری باعث می شود که راهبردی تر عمل کنیم.

وی بیان کرد: باید سعی شود که خام فروشی و صادرات مواد خام در سطح خوزستان کاهش یابد زیرا می توانیم با احداث پالایشگاه های کوچک با هزینه اندک علاوه بر کاهش خام فروشی و تولید فرآورده های نفتی در بحث اشتغال زایی نیز تاثیرگذار باشیم.

آقاجری به مبحث توجه به ترانزیت کالا و انسان تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه بیشترین تراکم جمعیتی در غرب ایران و غربی ترین بنادر نیز در خوزستان قرار دارد می توانیم از این فرصت در بحث ترانزیت و جابجایی کالا و انسان فعال تر شویم.

وی تصریح کرد: در بحث صنایع دریایی خوب کار نمی کنیم و با توجه به پتانسل ها و ظرفیت هایی که در زمینه آبزی پروری و صنایع دریایی در خوزستان وجود دارد می توانیم به جایگاهی بهتر دست یابیم.