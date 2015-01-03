شهرداری تبریز قهرمان لیگ دسته یک بسکتبال با ویلچر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون جانبازان و معلولان، این رقابتها که با حضور دو گروه از 20 شهریورماه سال جاری آغاز شده بود، روز گذشته با شناخت برترین‌ها به کار خود پایان داد.

در این مرحه تیم‌های شهرداری تبریز، جانبازان فارس، آلومینیوم المهدی هرمزگان و فیروز قزوین طی روزهای 11 و 12 دی ماه با هم روبرو شدند و نتایج زیر به دست آمد:

پنجشنبه 11 دی:

* شهرداری تبریز 68 - جانبازان فارس 41

* آلومینیوم المهدی هرمزگان 70 - فیروز قزوین 57

* فیروز قزوین 62 - شهرداری تبریز 47

* جانبازان فارس 56 - آلومینیوم المهدی هرمزگان 73

جمعه 12 دی:

* جانبازان فارس 46 - فیروز قزوین 43

* آلومینیوم المهدی هرمزگان 51 - شهرداری تبریز 59

بر این اساس شهرداری تبریز با کسب 5 امتیاز از سه بازی به عنوان قهرمانی دست یافت، آلومینیوم المهدی هرمزگان با کسب 5 امتیاز از سه بازی به عنون نایب قهرمانی دست یافت و جانبازان فارس نیز با کسب 4 امتیاز از سه بازی سوم شد. عنوان چهارم نیز به تیم فیروز قزوین با کسب چهار امتیاز از سه بازی رسید.

شهرداری بوکان، هیات اصفهان و هیات گیلان نیز به ترتیب جایگاه‌های پنجم تا هفتم این دوره از رقابتهای لیگ دسته یک را به خود اختصاص دادند.

بدین ترتیب دو تیم شهرداری تبریز و آلومینیوم المهدی هرمزگان به رقابتهای لیگ برتر سال 94 صعود کردند و تیم هیات گیلان نیز به لیگ دسته دو سقوط کرد.