به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا حدادیان صبح شنبه در نشستی با خبرنگاران در محل دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان، با اشاره به برگزاری هفتمین جشنواره وبلاگ نویسی و نشریات تجربی در کشور با عنوان محراب قلم افزود: مرحله منطقه ای این جشنواره به میزبانی استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه فعالان کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان های تهران، خراسان رضوی، مازندران، خراسان شمالی، مرکزی، گلستان و البرز در این جشنواره حضور دارند ادامه داد:مرحله منطقه ای هفتمین جشنواره وبلاگ نویسی و نشریات تجربی کانون های مساجد کشور محراب قلم طی روزهای ششم تا هشتم اسفند ماه در استان سمنان برگزار می شود.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان اضافه کرد: این جشنواره در رشته‌های وبلاگ نویسی و نشریات تجربی ویژه اعضای کانون های مساجد در دو مرحله منطقه‌ای و کشوری برگزار می‌شود.

حدادیان با بیان اینکه استان های کهگیلویه و بویراحمد، یزد و گیلان دیگر میزبانان مرحله منطقه ای هفتمین جشنواره وبلاگ نویسی و نشریات تجربی هستند افزود: مرحله کشوری این جشنواره به میزبانی استان فارس برگزار می شود.

وی توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری در سطح مساجد كشور، شناسایی- جهت دهی و سازماندهی وبلاگ ها و نشریات تجربی فعال در كانونهای مساجد، توسعه كمی و كیفی وبلاگ ها و نشریات تجربی مساجد، ایجاد فضای رقابت سالم و ارتقاء سطح علمی و تجربی فعالان، فضای مجازی و مطبوعاتی كانون های مساجد، تشویق به انجام فعالیت های سازنده و اثر گذار در كانون های فرهنگی و هنری مساجد را از مهمترین اهداف برگزاری جشنواره وبلاگ نویسی و نشریات تجربی در کشور (محراب قلم) برشمرد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان با بیان اینکه همه شركت كنندگان در جشنواره باید عضو كانونهای فرهنگی و هنری مساجد باشند اضافه کرد: تمامی شركت كنندگان باید به سایت جوانان مساجد به نشانی www.javananemasajed.ir مراجعه و در بخش جشنواره نشریات تجربی ثبت نام کنند.

حدادیان ادامه داد: تمامی شركت كنندگان در جشنواره متناسب با رشته خود باید فرمهای یك، دو (ویژه نشریات تجربی) و سه (ویژه وبلاگ نویسی) آیین نامه را تكمیل و ارسال کنند.

وی سن تمامی شركت كنندگان را در جشنواره بین ۱۶ تا ۳۵ سال ذکر کردوگفت:حضور خواهران در جشنواره بلامانع است.

به گفته حدادیان تمامی نشریات و نشانی وبلاگهای شركت كننده در جشنواره باید از طریق مدیر كانون و به صورت مكتوب به دبیرخانه استان، اعلام شود.

وی نماز و جوان، مهدویت، انتظار، عفاف و حجاب، جوان و بصیرت، سیره علوی و رضوی، سبك زندگی، فرهنگ دینی و حضرت شاه چراغ(ع)، عزم ملی و مدیریت جهادی را ازموضوعات بخش وبلاگ نویسی عنوان کرد.

حدادیان در خاتمه تصریح کرد: از بین شرکت کنندگان در مرحله منطقه ای این جشنواره مدیر مسئول و سردبیر سه نشریه برتر، نفرات اول بخش های خبر، مقاله، سرمقاله، گزارش، مصاحبه، عکس و صفحه آرایی و دو نفر برتر بخش وبلاگ نویسی به مرحله کشوری این جشنواره راه پیدا می کنند.