بلا تکلیفی بالگردهای امدادی در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، دکترمحمد هادی ایمانیه پیش از امروز شنبه در جلسه هم اندیشی احداث ساختمان جدید اورژانس فارس در جمع مسئولین بیان کرد: اورژانس استان فارس علاوه بر اینکه روزانه خدمات گسترده ای را به صوت رایگان به بیماران ارایه می دهد، در مواقع ضرروی هم به سایر استان های مجاور خدمات امدادی ارایه می کند و این در حالی است که پایگاه این مرکز امدادی روز به روز در حال تخریب است.

وی ماموریت های اورژانس فارس را در هر ۲۴ ساعت از شبانه روز بیش از ۵۰۰ ماموریت امدادی اعلام کرد و افزود: این موضوع به گونه ای است که به هنگام خدمات اورژانس هوایی در هنگام فرود به دلیل نداشتن پد اختصاصی، بالگرد های اورژانس در هنگام فرود بلاتکلیف خواهند بود.

قائم مقام وزیر بهداشت ودرمان در استان فارس اضافه کرد: چنانچه مسئولان شهرداری و فرمانداری فارس بتوانند محل مناسبی و اعتبار لازم برای احداث اورژانس استان در نظر بگیرند علاوه بر افزایش تعداد ماموریت های اورژانس تلاش خواهیم کرد، اورژانس هوایی را حتی در هنگام شب به ماموریت اعزام کنیم.

ایمانیه از نماینده مردم شیراز و همچنین فرماندار شیراز خواست با مساعدت بیشتر بتوانند از سهم نفت و گاز و همچنین ماده ۱۸۰ اعتبارات کشوری سهمی را برای ساخت پایگاه اورژانس استان در نظر بگیرند.

در ادامه معاون خدمات اجرایی شهرداری شیراز نیز گفت: در حال حاضر شهرداری شیراز سالانه بخش اعظمی از خدمات خود را به شهروندان در حوزه بهداشتی ودرمانی به شهروندان ارایه می دهد و این نهاد ارائه خدمات بهداشتی را یکی از وظایف مهم خود می داند.

رمضان امینی ساخت پایگاه اورژانس شیراز در کنار پایگاه های آتش نشانی را به عنوان مهمترین پیشنهاد ارایه کرد و افزود: امروزه در تمامی کشور های پیشرفته ایستگاه پلیس، ایستگاه آتش نشانی در کنار ایستگاه های اورژانس قرار دارد و در مواقع ضروری تنها با یک شماره مصدومین از دستگاه های خدمات رسان اعلام کمک می کنند.

معاون شهردار شیراز گفت: در حال حاضر شیراز دارای ۱۸ ایستگاه اتش تشانی است که سالیانه بصورت میانگین ۳ ایستگاه به تعداد ایستگاه ها اضافه می شود واین فرصت مناسبی است که اورژانس شیراز بتواند در کنار ایستگاه های انش نشانی کلانشهر شیراز فعالیت داشته باشد.

وی در خصوص احداث پد بالگرد امدادی اورژانس به منظور محل فرود بالگرد اورژانس گفت: چنانچه دانشگاه علوم پزشکی شیراز محل مناسبی را برای فرود بالگرد امدادی در نظر بگیرد شهرداری همکاری لازم را با دانشگاه علوم پزشکی خواهد داشت.

امینی یاد آور شد: چنانچه دانشگاه علوم پزشکی بخواهد محل مناسبی را برای احداث پایگاه اورژانس در نظر بگیرد شهرداری شیراز همکاری خواهد داشت در کمترین زمان ممکن پایگاه اورژانس فارس در محل مناسب به بهره برداری برسد.