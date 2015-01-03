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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۲۴

احمدی:

بخش زیادی از پرونده ها قضایی فارس منشاء خارج از استان دارد

بخش زیادی از پرونده ها قضایی فارس منشاء خارج از استان دارد

شیراز – استاندار فارس گفت: بخش زیادی از پرونده های قضایی فارس منشاء خارج استان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی  ظهر شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیران کل زندانهای استان فارس تصریح کرد: فارس با بیش از 40 حوزه قضایی و 29 شهرستان، 84 بخش و 102 شهر، بزرگ ترین استان كشور از لحاظ تقسیمات كشوری است.

وی با بیان اینکه استانهای همسایه های فارس در اندازه این استان نیستند ادامه داد: فارس مشكلات بسیاری را از مناطق همجوار خود متحمل می شود و باید مورد حمایت ویژه ای قرار گیرد.

استاندار فارس تاکید کرد: زمانیکه مشکلات استانهای همسایه سرریز به فارس می شود آن موقع است که باید برنامه ریزی و مدیریت قوی در استان وجود داشته باشد تا بتوانیم اینگونه مشکلات را برطرف کنیم.

احمدی یادآور شد: تعامل و همکاری در شورای تامین استان فارس به خوبی دیده می شود و به خصوص دستگاه قضایی فارس نیز با برنامه ریزی مناسب در برخورد با مشکلات پیشگام است.

وی تصریح کرد: اگر همدلی و همراهی دادگستری فارس نبود در تامین امنیت استان و آرامش مردم با مشكل مواجه می شدیم.
استاندار فارس ادامه داد: برای تقویت مسائل اخلاقی در جامعه و كاهش ارتكاب جرائم باید از ظرفیت های دانشگاه ها و حوزه های علمیه در استان بیش از گذشته بهره گیری شود.

احمدی تاکید کرد: بسیاری از پرونده های قضایی در دادگستری فارس متعلق به این استان نیست و منشاء خارج از استان فارس دارد.
در این مراسم حشمت حیات الغیب به عنوان مدیركل جدید زندانهای فارس معرفی شد.

کد مطلب 2454955

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