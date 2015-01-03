سید مصطفی مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه موقوفه کاروانسرای میامی با سرمایه گذاری احیاء می شود ادامه داد: طی مذاکراتی با شرکت خصوصی زاگرس داشته ایم بنا شد به زودی برای عقد قرداد در شهرستان میامی حضور یابند.

وی کاربری کارونسرا را هتل و سالن های پذیرایی عنوان کرد و افزود: اگر این اتفاق انجام شود، شاهد افزایش مدت حضور مسافران در این شهر خواهیم بود و این امر موجب آورده های اقتصادی برای شهرخواهد شد.

این مقام مسئول عنوان کرد: دنیا محل گذر است و طبق روایتی از امام صادق (ع) با مردن انسان پرونده اعمال او نیز بسته می شود مگر سه دسته: اول عالمی که علم او برای مردم نافع باشد، دوم پدر و مادری که فرزندی صالح تربیت کرده اند و سوم صدقه جاریه که بزرگ ترین مصداق آن وقف است.

مجیدی همچنین افزود: درآمد املاک و موقوفات شهرستان شاهرود به اندازه ای است که تحقق حتی ۱۰ از آن، مبلغی بیش از سرانه دولتی اختصاص یافته به شهرستان های شاهرود ومیامی را وارد چرخه اقتصادی خواهد کرد و با بهره گیری از آن، کارکردها و اثرات فوق العاده ای می توان به وجود آورد.

وی با بیان اینکه از مجموع هفت هزار رقبه موقوفه درشهرستان های شاهرود و میامی، یک هزار مورد تنها در میامی است، افزود: از ۲۲ موقوفه جدید که درسال ۹۳ ایجاد شده، هفت مورد در میامی و توابع آن صورت گرفته است.

رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان های شاهرود و میامی در خاتمه خواستار مشارکت مردم در ایجاد وقف های جدید شد و ابراز داشت: امیدواریم اقدامات اوقاف و امور خیریه بتواند به رشد و توسعه منطقه کمک کند.