وحدت، مفهومی اصیل و کلیدی در قرآن و سنت نبوی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مطر الشریفی، پژوهشگر قرآنی عراق و کارشناس ارشد مطالعات و اندیشه اسلامی، مقاله‌ای با عنوان «وحدة الأمة … خط المعرفة والتطبیق بین دلالات القرآن الکریم وحرکة المعصوم»(وحدت امت اسلامی.. بین شناخت و عمل از نگاه قرآن و معصومین(علیهم السلام)) به همایش «وحدت اسلامی، چالش‌ها و فرصت‌ها از دیدگاه قرآن» که شب گذشته، ۱۲ دی‌ماه، در حاشیه پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان در برج میلاد تهران برگزار شد، ارسال کرد.

در این مقاله به برخی شبهه‌هایی که دلایل تفرقه و اختلاف میان مسلمانان را اختلاف در اصول دین می‌دانند، اشاره شده و آمده است: برخی از کج‌اندیشان شبهه‌هایی را مطرح می‌کنند که ریشه اختلافات و تفرقه میان مسلمانان را در اصول و مبانی دین اسلام می‌دانند.

وی برای تحقق این منظور ابتدا از طریق پژوهش علمی در اصطلاح امت، به بررسی مفهوم «امت» از دیدگاه قرآن کریم می‌پردازد و سپس به بررسی دلایل شناختی گسترده آن و ارتباط آن با مفهوم «امت اسلامی» به عنوان یک مفهوم کلیدی می‌پردازد.

محمدرضا مطر الشریفی در این مقاله تأکید می‌کند که امت اسلامی آنگاه که عقب‌ماندگی و همچنین انحلال درونی خود را ناشی از عقب‌ماندگی علمی و مادی می‌پندارد، کاملاً به اشتباه رفته است.

وی می‌افزاید که امت اسلامی به خاطر همین تفکر از توسعه همه‌جانبه انسانی عقب افتاده و تنها به دنبال توسعه صنعتی است و این از جمله نتایج این تفکر است.

وی درباره موضوع پژوهش تصریح می‌کند: این پژوهش به این شبهه که تفرقه و اختلاف میان فرزندان امت اسلامی ناشی از دلایل دینی است و دارای ریشه‌های دینی و اعتقادی است، اختصاص یافته است.

محمدرضا مطر الشریفی درباره نتایج پژوهش می‌گوید: مفهوم امت اسلامی یک مفهوم اصیل و کلیدی است که مورد تأکید قرآن کریم و سنت نبوی است.

این پژوهشگر قرآنی عراقی در پایان تأکید می‌کند که نمی‌توان چیزی را تصور کرد که هم قرآن و هم سنت نبوی بر آن تاکید داشته باشند و آن باعث تفرقه و اختلاف میان مسلمانان باشد.