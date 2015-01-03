وقوع 438 حادثه طی هفته گذشته در کشور/هزار و 117 نفر آسیب دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر چرخ‌ساز با اشاره به این که در هفته گذشته ۲۷۶ مورد حادثه جاده‌ای، ۳۷ مورد شهری، ۱۵ مورد کوهستان، ۱۲ مورد صنعتی و کارگاهی و … رخ داده است، افزود: در مجموع یک‌هزار و ۱۵۸ تن حادثه دیده‌اند که ۸۰۸ مورد آن جاده‌ای، ۴۶ مورد شهری، ۵۳ مورد کوهستان، ۱۴ مورد برف و کولاک، ۴ مورد زمین لرزه و مابقی مربوط به سایر حوادث بوده است.

وی با اشاره به آسیب‌دیدگی یک‌هزار و ۱۱۷ تن در حوادث یک هفته گذشته، اظهارداشت: در مجموع ۷۷۲ تن در جاده، ۵۳ تن در کوهستان، ۴۲ تن در شهر، ۱۴ تن در برف و کولاک، ۱۳ تن در حوادث صنعتی کارگاهی و ۴ تن در زمین لرزه و مابقی در سایر حوادث آسیب دیدند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات با اشاره به این که در حوادث هفته گذشته ۳۶۴ تن نجات یافته‌اند، گفت: در این زمینه ۲۶۰ تن به مراکز درمانی منتقل و ۱۰۴ تن سرپایی درمان و ۱۲۸ تن اسکان اضطراری داده شدند.