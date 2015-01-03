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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۲۳

وقوع 438 حادثه طی هفته گذشته در کشور/هزار و 117 نفر آسیب دیدند

وقوع 438 حادثه طی هفته گذشته در کشور/هزار و 117 نفر آسیب دیدند

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر، گفت: در مجموع ۴۳۸ مورد حادثه به وقوع پیوسته در هفته گذشته، یک‌هزار و ۱۱۷ تن آسیب دیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر چرخ‌ساز با اشاره به این که در هفته گذشته ۲۷۶ مورد حادثه جاده‌ای، ۳۷ مورد شهری، ۱۵ مورد کوهستان، ۱۲ مورد صنعتی و کارگاهی و … رخ داده است، افزود: در مجموع یک‌هزار و ۱۵۸ تن حادثه دیده‌اند که ۸۰۸ مورد آن جاده‌ای، ۴۶ مورد شهری، ۵۳ مورد کوهستان، ۱۴ مورد برف و کولاک، ۴ مورد زمین لرزه و مابقی مربوط به سایر حوادث بوده است.

وی با اشاره به آسیب‌دیدگی یک‌هزار و ۱۱۷ تن در حوادث یک هفته گذشته، اظهارداشت: در مجموع ۷۷۲ تن در جاده، ۵۳ تن در کوهستان، ۴۲ تن در شهر، ۱۴ تن در برف و کولاک، ۱۳ تن در حوادث صنعتی  کارگاهی و ۴ تن در زمین لرزه و مابقی در سایر حوادث آسیب دیدند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات با اشاره به این که در حوادث هفته گذشته ۳۶۴ تن نجات یافته‌اند، گفت: در این زمینه ۲۶۰ تن به مراکز درمانی منتقل و ۱۰۴ تن سرپایی درمان و ۱۲۸ تن اسکان اضطراری داده شدند.

کد مطلب 2454962
حبیب احسنی پور

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