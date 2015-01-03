به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نیروی هوایی ارتش، این مراسم ساعت 9 صبح روز دوشنبه 15 دی ماه با حضور مسئولین لشکری و کشوری و خانواده های معظم شهیدان ستاری، یاسینی، اردستانی، شجاعی، رزاقی، جم منش، ریاحی شریفی، جمشیدی، سنایی، محتشمی، محسنی و پورزادی برگزار خواهد شد.

گفتنی است شهید سرلشکر منصور ستاری، در 15 دی ماه سال 1373، به همراه شهیدان یاسینی، اردستانی، شجاعی، رزاقی، جم منش، ریاحی شریفی، جمشیدی، سنایی، محتشمی، محسنی و پورزادی بعد از بازدید از پایگاه های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در مسیر برگشت از پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان در یک سانحه هوایی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.