بعثت کرمانشاه به مصاف ماشین سازی تبریز می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های بعثت کرمانشاه و ماشین سازی تبریز عصر روز یکشنبه، ۱۴ دی ماه در چارچوب هفته دوازدهم لیگ دسته دوم فوتبال در کرمانشاه به مصاف هم می روند.

نماینده شایسته کرمانشاه در این فصل از رقابت ها نتایج خوبی را کسب کرده و با ۱۸ امتیاز و تنها به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به پیام وحدت مشهد در مکان سوم جدول رده بندی قرار گرفته است.

بعثت از ۱۱ دیدار گذشته خود در ۴ دیدار به پیروزی رسیده و در شش مسابقه نیز به نتیجه تساوی دست یافته و تنها در یک مسابقه متحمل شکست شده است.

مسابقات لیگ دسته دوم، امسال با حضور ۴۰ تیم در چهار گروه ۱۰ تیمی برگزار می شود که در نهایت از هر گروه سه تیم به مرحله دوم راه یافته و در دو گروه شش تیمی به رقابت می پردازند که در نهایت تیم های اول هر گروه مستقیما صعود کرده و تیمهای دوم به پلی آف می روند تا تیم سوم صعود کننده مشخص شود.

همچنین از هر گروه ۱۰ تیمی ۴ تیم، در مجموع ۱۶ تیم به لیگ دسته سوم سقوط می کنند.