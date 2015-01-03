به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث هاشمی اظهار کرد: استعدادهای بسیار زیاد ورزشی در خراسان رضوی، ظرفیت بالای مدالآوری و کسب افتخارات بینالمللی برای کشور توسط ورزشکاران این استان وجود دارد.
رئیس کمیته ملی المپیک اظهار داشت: بحث کمبود اعتبارات و مصائب مدیریت و هدایت تمام رشتههای ورزشی به سمت موفقیت مبحثی تکراری است و با توجه به توان محدود دولت و وزارتخانه در پشتیبانی و راهبری فدراسیونها و هیأتها، لازم است جهت پیشرفت سریعتر و مطمئنتر ورزش در بعد قهرمانی نگرشی جدید در مدیریت ورزش حاکم شود که بر مبنای آن به سمت کاهش رشتهها و هیأتها و توجه بیشتر بر هیأتهای مهمتر و با شانس بیشتر برای کسب مدال حرکت کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر 14 هزار هیئت ورزشی در کل کشور وجود دارد که برخی از آنها تنها یک اسم بوده و با کمترین آمار ورزشکار مواجهاند و در مقابل بسیاری از هیئتها وجود دارند که مثلاً در استان خراسان رضوی چندین هزار ورزشکار را تحت پوشش دارند، اما انتظار میرود در نگاه کلی مدیران جهت توزیع امکانات و اعتبارات تمام هیأتها به یک چشم دیده شوند که به نظر من توقع نابجایی است.
هاشمی گفت: آنچه که راهگشاست به گمان من آن است که استانهایی همچون خراسان رضوی که از گذشته تاکنون در رشتههای مختلف ورزشی حضور تأثیرگذار در زمینهای بینالمللی داشته و افتخارات چشمگیری برای کشور کسب کردهاند به این سمت و سو بروند که رشتههای مهمتر را رصد کرده و با کاهش هیئتها و رشتهها به رشتههای معتبرتر بر روی رشتههایی که شانس مدالآوری بالایی داشته و در گذشته خود را ثابت کردهاند تمرکز و توان بیشتری قرار دهند.
وی افزود: در این مسیر اجرای طرح آمایش سرزمینی، انتخاب رشتههای مستعد و سوق دادن ارزیابی قهرمانی به سمت آنها حرکتی ضروری است. استان خراسان رضوی ظرفیت بسیار خوبی در بحث قهرمانی دارد که باید ورزشکاران و قهرمانان برتر که تعدادشان چندان زیاد نیست مورد توجه بیشتر قرار گیرند.
رئیس کمیته ملی المپیک درباره برگزاری بازیهای کشتی پهلوانی و چند و چون مسیر تبدیل آن به رشتهای بین المللی گفت: این رشته در فرهنگ کشور ما جا افتاده و همیشه تماشاگران بسیاری را ترغیب به حضور در میادین میکند. بالطبع حضور این رشته در بازیهای جهانی انگیزه بالایی به ورزشکاران خواهد داد و به حمد خدا مسئولان امر در این موضوع یکدل هستند که کمک بزرگی در این زمینه است.
تماشاگران مشهدی امتیاز خوبی در میزبانی از مسابقات بین المللی هستند
هاشمی عنوان کرد: اما از مباحث مهم جهت تقویت شانس کشتی پهلوانی در حضور در بازیهای جهانی اجرای میزبانیهای با کیفیت است چرا که از اهم موارد برای فدراسیون های جهانی حضور تماشاگران در بازیها است و امروز در مشهد نشان دادیم که از باب استقبال مردم میتوانیم کاملاً مطمئن باشیم و امتیاز این مهم را در جیب داریم. لذا باید برای کسب میزبانی بازیهای بیشتری پس از جام تختی تلاش کنیم و کمیته ملی المپیک در این زمینه نهایت کمک و همراهی خواهد داشت.
وی از دیگر عوامل موثر در بحث جهانی شدن کشتی پهلوانی به ارتباطات بینالمللی با فدراسیون جهانی کشتی، کمیتههای ملی المپیک و فدراسیونهای کشتی سایر کشورها اشاره کرد و گفت: از ارتباطات سازنده و جذب حمایت نباید غافل شد چنانچه خود من در یکسال اخیر دو مرتبه با رییس فدراسیون جهانی کشتی دیدار داشتهام. به هرحال این موضوع ملی است و تمام کسانی که میتوانند کمک کنند از جمله هیئت دولت باید وارد عمل شوند اما مهمتر از همه رسانهها خواهند بود تا با پوشش مطلوب شرایط موجود در این رشته زمینههای لازم را فراهم کنند.
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