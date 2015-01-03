نفع دشمن در ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی و علی اوسط هاشمی روز شنبه در بیانیه ای مشترک ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن میلاد حضرت رسول اکرم(ص) و هفته وحدت بیان داشتند: اکنون که دست های پیدا و پنهان استکبار برای ایجاد تفرقه در میان مسلمانان به شیوه های گوناگون از ترور و تکفیر تا اشاعه فقر و نادانی برای ایجاد فرقه های جدید هرکدام به گونه ای موجب گسست و التهاب در جامعه شکوهمند اسلامی شده اند بیش از گذشته نیاز به حفظ وحدت داریم.

در بخشی از این بیانیه آمده است: استکبار جهانی به رهبری آمریکا و صهیونیسم رسیدن به اهداف خود را در گرو اختلاف بین مسلمانان می بینند و در روزهایی که گروهک ها و تروریست های مختلف در جهان اسلام سر بر آورده اند و با نام اسلام این دین الهی را خدشه دار می کنند ضرورت وحدت بیش از بیش در جامعه اسلامی احساس می شود.

امام جمعه زاهدان و استاندار در این بیانیه اعلام کردند: امروز بر همگان روشن است که این کور دلان نه شیعه اند و نه سنی و تنها خود فروخته هایی هستند که در راستای سیاست استعمار برای برهم زدن وحدت مثال زدنی مردم شریف این استان وجدان و غیرت خود را واگذار کرده اند و دست به چنین جنایاتی غیر انسانی می زنند.

در این بیانیه آمده است: هفته وحدت یکی از یادگارهای بزرگ و ماندنی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی رحمت الله علیه است و اهمیت و ارزش آن بر هیچ یک از عالمان راستین و مردم خداجوی شیعه و سنی استان پوشیده نیست و لذا ضمن عرض تبریک و تسلیت به عموم مردم عزتمند استان به مناسبت شهادت اخیر عزیزان این مرز و بوم در حوادث تروریستی اعلام می داریم که دولت تدبیر و امید و نمایندگان آن در استان در راستای اندیشه های بلند امام راحل(ره) و عزت و شرف انقلاب مقدس اسلامی با سیاست توسعه ای خود در زمانه ای که وحدت انقلابی مردم از هر سو آماج تهدید و تفرقه قرار می گیرد با تمام قوا و امکانات برای مقابله با اشرار بد اندیشان و بدخواهان ایستاده است و تا دستگیری عاملان این جنایت و جنایات گذشته از پای نخواهد نشست.