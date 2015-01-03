عاملان جنایت بصره به زودی بازداشت خواهند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، حاکم الزاملی رئیس کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق گفت: در هم شکستن تروریستها در بسیاری از مناطق عراق آنها را به ارتکاب اقدامات جنایتکارانه در مناطق دیگر با هدف ایجاد فتنه کشانده است.

وی افزود: برخی به دنبال ضربه زدن به اقتصاد عراق از طریق نا امن کردن بصره هستند. جنایت ترور برخی شخصیت های دینی در بصره تاثیری بر وحدت جامعه بصره که در آن روحیه تسامح برقرار است نخواهد گذاشت.

الزاملی تاکید کرد: نیروهای امنیتی ظرف روزهای آینده عاملان جنایت بصره را بازداشت خواهند کرد. آنها مزدورانی ضعیف النفس هستند که داعش آنها را فریب داده و از آنها بهره برداری می کند. نیروهای امنیتی توان بازداشت آنها را دارند.

از سوی دیگر ماجد النصراوی استاندار بصره نیز گفت: نیروهای امنیتی به سرنخ هایی رسیده اند و تمام تلاش خود را برای بازداشت جنایتکاران در اسرع وقت به عمل می آورند. جنایت ترور به مثابه اقدامی شکست خورده برای برهم زدن اوضاع است و داعش در پشت پرده آن قرار دارد. حکم بازداشت برخی متهمان صادر شده است.

سمیر عبدالکریم فرمانده عملیات بصره نیز گفت: همه دستگاههای امنیتی در بصره با تمام امکانات و توان در راستای شناسایی و بازداشت عاملان جنایت اهتمام خواهند ورزید.