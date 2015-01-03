زندان زدایی از طرح های اصلی دستگاه قضایی فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، علی القاصی مهر ظهر شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیران کل زندان های استان فارس، گفت: خوشبختانه در گذشته با برنامه ریزی و هماهنگی های لازم در استان فارس شاهد کاهش جرائم خشن و سرقت بودیم.

وی تصریح کرد: خوشبختانه شاهد کاهش چشم گیر جرائم خشن و کاهش 18 درصدی وقوع سرقت در فارس بوده ایم که نتیجه عمل به سیاست های رئیس قوه و تعامل بین دستگاه ها است.

رئیس کل دادگستری استان فارس تاکید کرد: زندان زدایی با استفاده از تمامی ظرفیت های دستگاه قضایی در دست اجرا است.

القاصی مهر ادامه داد: رویکرد ما استفاده از ظرفیت های استان فارس در زمینه آزادی افرادی است که جرائم مالی دارند که در این راستا ستاد دیه استان فارس نیز فعالیت های قابل قبولی را انجام داده است.

وی افزود: بالغ بر 106 میلیارد و 208 میلیون ریال از محل کمک های خیرین و مردم از طریق ستاد دیه جمع آوری شد که منجرب به آزادی بیش از 300 زندانی گردید.

رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به وضعیت مصالحه در قتل، گفت: استان فارس در این بخش رتبه اول کشور را دارد و تمامی تلاش ما آشتی در چنین حوادث است.

القاصی مهر یادآور شد: از جمله مشکلات ما در بحث اشتغال زندانیان و نظام استفاده از آزادی زندانیان است که در این راستا برنامه ریزی های مختلفی لازم است.

وی تاکید کرد: امروز مشکل فضای فیزیکی زندان های استان فارس همچنان ادامه دارد و بیش از دو برابر ظرفیت در زندان های استان نفر وجود دارد.

رئیس کل دادگستری استان فارس در خصوص انتقال زندان عادل آباد شیراز نیز گفت: از طرح های ویژه ای که در دست اجرا است انتقال این زندان در منطقه مسکونی است که باید تمامی مسئولین در این راستا همکاری داشته باشند.

القاصی مهر افزود: در حال حاضر زمین برای ساخت زندان در خارج از شهر تحویل داده شده است.