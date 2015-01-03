به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، نادری که در دسته 105 کیلوگرم وزنه می‌زند، در هفته چهارم لیگ وزنه‌برداری با مهار وزنه 193 کیلوگرم در حرکت یکضرب، سه کیلوگرم بیشتر از رکورد ایران که در اختیار حسین توکلی قرار دارد وزنه زد.

وی در مجموع نیز با حدنصاب 408 کیلوگرم عنوان صدرنشینی وزن خود را به دست آورد تا بیشترین امتیاز سینکلر را در هفته چهارم لیگ وزنه برداری به دست بیاورد و به عنوان بهترین وزنه بردار هفته معرفی شود.

پیش از این در هفته نخست بهداد سلیمی از ذوب آهن، در هفته دوم سعید محمدپور از نیروی زمینی و در هفته سوم کیانوش رستمی از ملی حفاری عناوین بهترین وزنه‎بردار را از آن خود کرده بودند.

رده‌بندی 10 وزنه بردار برتر هفته چهارم لیگ وزنه برداری در زیر آمده است:

1- جواد نادری (مناطق نفت خیز - دسته 105) با 444.14 امتیاز

2- کیا قدمی (ذوب آهن - دسته 105) با 440.35 امتیاز

3- علی هاشمی (ذوب آهن - دسته 94) با 437.69 امتیاز

4- نیما آقایی (ملی حفاری - دسته 94) با 437.29 امتیاز

5- سجاد بهروزی (ملی حفاری - دسته 69) با 435.38 امتیاز

6- محسن بهرام زاده (ملی حفاری - دسته 105) با 432.7 امتیاز

7- مسعود چترایی (ذوب آهن - دسته 77) با 428.85 امتیاز

8- رضا آقازاده (عقاب نیروی هوایی - 105) با 428.62

9- حامد مجیدی (ملی حفاری - دسته 105+) با 426.31 امتیاز

10- جعفر رضایی (نیروی زمینی - دسته 94) با 422.88 امتیاز