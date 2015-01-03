برگزاری اختتامیه جشنواره صنعت چاپ در اسفند ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره صنعت چاپ در اسفند ماه در تهران برگزار می‌شود. و طی آن از برگزیدگان آثار چاپی و آثار علمی تقدیر خواهد شد.

چهاردهمین جشنواره صنعت چاپ در دو بخش مسابقات آثار چاپی و مسابقات آثار علمی در اسفند ماه برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، فراخوان مسابقات علمی در سه بخش کتاب‌های منتشر شده از سال 1389 به بعد (تالیف و ترجمه)، مقالات علمی و پژوهشی منتشر شده از سال 1389 به بعد (تالیف و ترجمه) و پایان‌نامه‌های دانشجویی با موضوع چاپ از سال 1389 به بعد ( دفاع شده) برگزار می‌شود.