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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۵۴

برگزاری اختتامیه جشنواره صنعت چاپ در اسفند ماه

برگزاری اختتامیه جشنواره صنعت چاپ در اسفند ماه

مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره صنعت چاپ در اسفند ماه در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره صنعت چاپ در اسفند ماه در تهران برگزار می‌شود. و طی آن از برگزیدگان آثار چاپی و آثار علمی تقدیر خواهد شد.

چهاردهمین جشنواره صنعت چاپ در دو بخش مسابقات آثار چاپی و مسابقات آثار علمی در اسفند ماه برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، فراخوان مسابقات علمی در سه بخش کتاب‌های منتشر شده از سال 1389 به بعد (تالیف و ترجمه)، مقالات علمی و پژوهشی منتشر شده از سال 1389 به بعد (تالیف و ترجمه) و پایان‌نامه‌های دانشجویی با موضوع چاپ از سال 1389 به بعد ( دفاع شده) برگزار می‌شود.

کد مطلب 2454995
حمید نورشمسی

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