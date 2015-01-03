به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید حسینی ظهر شنبه در جلسه ستاد دهه فجر با بیان اینکه کمیته ارتباطات، اصناف، ایثارگران، بسیج و قرآن در ستاد دهه فجر استان زنجان ایجاد می شوند، افزود: تعمیق باورها، آرمانها و ارزش های انقلاب اسلامی و اندیشه امام و رهبری و بازشناسی نقش ولایت فقیه، تاکید بر پیوند نسل ها و گسترش حضور جوانان، به کارگیری نیروهای متخصص در سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسب و جلب مشارکت نهادها و سازمانها برای حضور و مشارکت کانون های مردمی را فراهم کند.

وی ادامه داد: برنامه‌ها با هدف ترویج و تعمیق آرمان‎های انقلاب اسلامی و بازشناسی نقش ولایت انجام می‌گیرد.

حسینی با بیان اینکه حضور مردم در پنجمین سالگرد حماسه 9 دی موجب سربلندی و امیدواری برای کشورمان بود که این حضور نشان از بصیرت مردم بود که قابل تقدیر و سپاس است ادامه داد: حضورحداکثری مردم درجشن های انقلاب پشتوانه ای بزرگ برای نظام اسلامی بوده و زمینه اعتلای بیش از پیش آن را فراهم می کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه بستر سازی برای حضور و مشارکت حداکثری اقشار مختلف مردم ضروری است افزود: 36 امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با شعار محوری پیشرفت و عدالت در پرتو اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی برگزار می شود.