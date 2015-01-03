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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۵۵

حسینی:

21 کمیته برای بزرگداشت ایام‌الله دهه‌فجر در استان زنجان تشکیل شد

21 کمیته برای بزرگداشت ایام‌الله دهه‌فجر در استان زنجان تشکیل شد

زنجان-رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: 21 کمیته برای بزرگداشت ایام‌الله دهه‌فجر در استان زنجان تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید حسینی ظهر شنبه در جلسه ستاد دهه فجر با بیان اینکه  کمیته ارتباطات، اصناف، ایثارگران، بسیج و قرآن در ستاد دهه فجر استان زنجان ایجاد می شوند، افزود: تعمیق باورها، آرمانها و ارزش های انقلاب اسلامی و اندیشه امام و رهبری و بازشناسی نقش ولایت فقیه، تاکید بر پیوند نسل ها و گسترش حضور جوانان، به کارگیری نیروهای متخصص در سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسب و جلب مشارکت نهادها و سازمانها برای حضور و مشارکت کانون های مردمی را فراهم کند.

وی ادامه داد:  برنامه‌ها با هدف ترویج و تعمیق آرمانهای انقلاب اسلامی و بازشناسی نقش ولایت انجام می‌گیرد.

حسینی با بیان اینکه حضور مردم در پنجمین سالگرد حماسه 9 دی موجب سربلندی و امیدواری برای کشورمان بود که این حضور نشان از بصیرت مردم بود که قابل تقدیر و سپاس است ادامه داد: حضورحداکثری مردم درجشن های انقلاب پشتوانه ای بزرگ برای نظام اسلامی بوده و زمینه اعتلای بیش از پیش آن را فراهم می کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه بستر سازی برای حضور و مشارکت حداکثری اقشار مختلف مردم ضروری است افزود: 36 امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با شعار محوری پیشرفت و عدالت در پرتو اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی برگزار می شود.

کد مطلب 2454996

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