مازندران ظرفیت اقامت ۶۴۸ هزار نفر شب اقامت را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین باقری بعد از ظهر شنبه در نخستین جلسه کمیته اسکان ستاد اجرایی خدمات سفر استان مازندران اظهار داشت: ۲۰ میلیون گردشگر تا پایان شهریور ماه سال ۹۳ در مازندران اقامت کردند.

باقری با بیان اینکه مازندران در سال جاری استان برتر در زمینه میزان اقامت و بیشترین بازدید کننده از جاذبه های استان را به خودش اختصاص داد گفت: مازندران استان گردشگر پذیر است و باید آماده خدمت رسانی به گردشگران باشد. در این استان باید خدمات بخش دولتی و خصوصی را با هم تلفیق کرده و ارتقا دهیم تا در مجموع موجب رضایت گردشگران قرار گرفته و موجب رونق هر چه بیشتر گردشگری در مازندران گردد.

وی گفت: ظرفیت های اسکان در آموزش و پرورش، اوقاف و امرر خیریه، هلال احمر و کمپ ها از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجوز نمی گیرند اما ظرفیت های آنها برای تامین نیاز گردشگران برای اقامت مورد استفاده قرار می گیرد.

وی از رتبه نخست استان در کشور در زمینه بیشترین واحدهای پذیرایی بین راهی موجود خبر داد و ابراز داشت: وسعت استان، پراکندگی جاذبه های مازندران و وجود سه مسیر جاده ای پر تردد به پایتخت باعث شده که واحدهای خدمات رسان متعددی نیز در این بخش فعالیت کنند.

معاون گردشگری مازندران از نحوه فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی در استان انتقاد کرد و گفت: اگر چه در سال جاری با رشد ۲۵ درصدی تورهای یک روزه و چند روز در استان مواجه بوده ایم اما متاسفانه اکثر تورهای ورودی به استان توسط آژانس های خارج از استان وارد مازندران می شوند و دفاتر جهانگردی استان چندان فعالیتی ندارند.

وی گفت بیشترین ظرفیت ساحلی در استان مازندران با ۲۶ هزار تخت در شهرستان بابلسر قرار دارد که مورد توجه گردشگران نیز قرار می گیرد

باقری همچنین به وجود ۴۷ اقامتگاه دولتی و ظرفیت ۱۲ هزار نفر شب اقامت در این بخش و همچنین ۳۵ هزار نفرشب ظرفیت اقامت در پارک های جنگلی و نوار ساحلی که زیر مجموعه شهرداری ها به شمار می آید اشاره کرد که به ویژه در ایام نورز مورد استفاده قرار می گیرد.

وی افزود: آموزش یکی از مباحث اصلی گردشگری است که نبود آن نیز موجب نقص در نحوه خدمات رسانی می شود.

معاون گردشگری مازندران از سه مرحله بازدید از نحوه خدمات رسانی تمامی ظرفیت های اقامتی در سراسر استان خبر داد و گفت: در این بازدید پروانه بهره برداری، کارت مدیریت، اتاق ها، سرویس های بهداشتی و فضاهای جانبی مراکز اقامتی برای رفع نقص کنترل می شود.