به گزارش خبرگزاری مهر، گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کارگاهی با عنوان «زن در نگاه اندیشمندان جهان غرب اسلام» برگزار می کند.
مدرس کارگاه حجت الاسلام والمسلمین مهدی مهریزی است.
زمـان برگزاری این کارگاه ۲۰ بهمن ماه و ساعت برگزاری ۹ صبح الی ۱۲ظهر است.
این برنامه در پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعات فرهنگی؛ تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ۶۴ غربی(ایرانشناسی)، جنب ساختمان آ.اس.پ،طبقه سوم، سالن اندیشه برپا می شود.
علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره های تلفن ۴-۸۸۰۴۶۸۹۱، داخلی ۲۴۱ تماس بگیرند.
آخرین مهلت ثبتنام: ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۳
(با توجه به ظرفیت محدود شرکتکنندگان، اولویت با کسانی است که زودتر ثبتنام کنند.)
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