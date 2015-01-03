به گزارش خبرگزاری مهر، گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کارگاهی با عنوان «زن در نگاه اندیشمندان جهان غرب اسلام» برگزار می کند.

مدرس کارگاه حجت الاسلام والمسلمین مهدی مهریزی است.

زمـان برگزاری این کارگاه ۲۰ بهمن ماه و ساعت برگزاری ۹ صبح الی ۱۲ظهر است.

این برنامه در پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعات فرهنگی؛ تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ۶۴ غربی(ایرانشناسی)، جنب ساختمان آ.اس.پ،طبقه سوم، سالن اندیشه برپا می شود.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره های تلفن ۴-۸۸۰۴۶۸۹۱، داخلی ۲۴۱ تماس بگیرند.

آخرین مهلت ثبت‌نام: ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

(با توجه به ظرفیت محدود شرکت‌کنندگان، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت‌نام کنند.)