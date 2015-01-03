رشد ۱۰۰ درصدی مشارکت مداحان و شاعران آئینی قم در انتخابات کانون

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تقدیر از مداحان و شاعران آئینی که در سومین دوره انتخابات کانون مداحان و شاعران آئینی شرکت کردند اظهار کرد: در این دوره از انتخابات ۴۰۳ نفر از مداحان اهل بیت و شاعران آئینی شرکت کردند که در مقایسه با دوره دوم با رشد حدود ۱۰۰ درصدی مشارکت مداحان و شاعران آئینی مواجه هستیم.

وی این میزان رشد مشارکت را نشان دهنده دغدغه مندی مداحان و شاعران آئینی نسبت به ساماندهی این تشکل آئینی ذکر کرد و گفت: در دو دوره گذشته تلاش‌های خوبی برای ساماندهی این تشکل مذهبی انجام شده ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

حجت‌الاسلام اسکندری ابراز امیدواری کرد که در سومین دوره کانون مداحان و شاعران آئینی تلاش بیشتری در راستای ساماندهی این تشکل مذهبی و پیگیری مطالبات جامعه مداحان و شاعران آئینی انجام شود.

به گفته حجت‌الاسلام اسکندری کاندیداهایی که نسبت آرای اعلام شده اعتراض دارند، باید تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه نامه اعتراض خود را به اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم تقدیم کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

در سومین دوره کانون شاعران و مداحان آئینی ۱۰ عضو اصلی و ۵ عضو علی البدل انتخاب شده و یک عضو این کانون در آینده از بین مداحان و شاعران خانم با برگزاری انتخابات مشخص می‌شود.