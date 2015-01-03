نیروگاه سهند از دلایل اصلی آلایندگی بناب/لزوم تکمیل تصفیه خانه فاضلاب

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی شنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی بناب آلودگی ناشی از آلایندگی نیروگاه سهند را یکی از مشکلات اساسی این شهرستان عنوان و اظهارکرد: این نیروگاه جزو زیرساخت های اصلی استان و شهرستان است اما مسوولان برای جلوگیری ازآلایندگی منطقه نیز باید نسبت به گازسوزکردن نیروگاه اهتمام کنند که متأسفانه مکاتبات و تذکرات در این خصوص نتیجه ای نداشته و اخیراً پرونده قضایی برای آن تشکیل شده است.

وی در ادامه از پیشرفت فیزیکی ۹۴ درصدی تصفیه خانه فاضلاب بناب خبر داد و افزود: بدلیل عدم اتمام این پروژه که هم اکنون در مراحل پایانی است، بخشی از مزارع مجاور این تصفیه خانه در سالهای گذشته از فاضلاب برای آبیاری محصولات کشاورزی استفاده می کردند که این امر تهدیدی بزرگ برای سلامتی اهالی شهرستان است ومسوولان آب و فاضلاب استان نیز در این مدت بارها قول افتتاح تصفیه خانه را دادند و با وجود اظهارات مدیرعامل این شرکت مبنی بر عدم وجود مشکل اعتباری برای تکمیل این پروژه، هر بار این امر بنا به دلایل نامعلومی صورت نگرفته است.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب در ادامه با اشاره به صدور مجوز احداث و راه اندازی مؤسسه سلامت در این شهرستان، بر لزوم احداث بیمارستان جایگزین بیمارستان درحال تخریب فعلی بناب تاکید و تصریح کرد: تکمیل بخشهای آی سی یو (ICU) و سی سی یو (CCU) و همچنین نصب و راه اندازی دستگاه زباله سوز در بیمارستان بناب از موضوعات حوزه بهداشتی این منطقه است که در کنار سایر مشکلات چون مشکلات بهداشتی میدان دواب شهرستان نیز باید مورد توجه تمام مسوولان و سازمان ها مانند شهرداری باشد و هر چه سریعتر با همکاری شبکه بهداشت و درمان نسبت به حل مشکلات بهداشتی در این محل اقدام شود.

مدیر شرکت آب و فاضلاب بناب نیز در این جلسه احداث و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب را از اساسی ترین نیازهای این شهرستان اعلام و تصریح کرد: در شرایط فعلی این پروژه ۱۴۶ میلیارد ریال اعتبار دارد و با وجود تعطیلی مقطعی طرح بدلیل تعلل پیمانکار و خلع ید از وی، عملکرد پیمانکار جدید قابل قبول است اما انتظار می رفت فاز اول آن در شهریور سالجاری مورد بهره برداری قرارگیرد که این اتفاق صورت نگرفت.

فردین اسماعیلی با بیان اینکه براساس زمان بندی پیمانکار، فاز اول این تصفیه خانه فاضلاب، پایان امسال به بهره برداری می رسد، گفت: ۹۰ درصد تجهیزات موردنیاز تصفیه خانه فاضلاب بناب خریداری و نصب شده و مابقی نیز در حال خریداری و نصب است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بناب نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت بهداشتی شهرستان بناب، از اشتغال ۸۱۸ نفر در بخش های مختلف بهداشتی شهرستان خبر داد و افزود: اخیراً نیز نسبت به جذب هشت نفر نیروی متخصص اقدام شده است که در بخش رادیولوژی با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم.

حمیدرضا عزیزاللهی با اشاره به احداث چهار خانه بهداشت در بناب، زمان بهره برداری سه مورد از آنها را همزمان با دهه فجر امسال اعلام و تصریح کرد: همچنین هفت هکتار از مزارع شهرستان را که اقدام به آبیاری محصولات کشاورزی با فاضلاب می کردند، تخریب و در تلاش هستیم تا مجدداً این زمین ها به زیر کشت نروند که در این میان با توجه به مشکلات بهداشتی چون آلایندگی نیروگاه سهند بناب بدلیل استفاده از مازوت بجای گاز، حضور کمرنگ رابطان بهداشتی ادارات در جلسات و کارگاه های آموزشی جای سووال دارد.