احیاء موسیقی سنتی مهم ترین هدف برگزاری جشنواره استاد شهناز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام محمد قطبی پیش از ظهر امروز در نشست خبری جشنواره ملی موسیقی «استاد شهناز» با اشاره به اهمیت موسیقی سنتی ایرانی اظهار داشت: یکی از اهداف ما در راستای برگزاری این گونه جشنواره ها تمرکز بر موسیقی سنتی است که این امر در تمامی نقاط ایران اسلامی باید اجرایی شود.

وی افزود: هم اکنون ابعاد مختلف موسیقی در متن زندگی مردم از ترانه ها و لالایی های مادران تا عزاداری ها و جشن ها قابل بررسی است و به قدری موسیقی در زندگی مردم جریان داشته که در برهه ای از زمان کار و حرکت مردم نیز موسیقی های مخصوص خود را داشته است.

مدیر کل اداره ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به اینکه نباید اجازه دهیم در شرایطی که برخی کشورها موسیقی ما را به سرزمین خود می برند از موسیقی سنتی ایرانی غفلت شود، تاکید کرد: تار و سه تار از جمله سازهای ایرانی هستند که در عرصه جهانی نیز وارد شده اند به گونه ای که موسیقی ما در بخش های مختلف در تمام نقاط دنیا با زبان و فرهنگ های مختلف آن منطقه وارد و متناسب شده است.

وی با بیان اینکه رویکرد اداره ارشاد اصفهان این است که ذائقه های مردمی را به سمت موسیقی های سنتی هدایت و با موسیقی های وارداتی مقابله کند، تاکید کرد: برگزاری جشنواره موسیقی استاد شهناز یکی از برنامه های این اداره در راستای این هدف است.

قطبی با اشاره به دیگر اهداف این جشنواره بیان داشت: استفاده و شناسایی از ظرفیت‌های موجود در موسیقی سنتی و محلی ایران، ایجاد فرصتی برای بروز استعدادهای تمام هنرمندان موسیقی کشور و شناسایی نخبگان این عرصه از مهم ترین اهداف این جشنواره است.

وی تصریح کرد: ۳۱۸ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است که دارای کیفیت بسیار خوبی هستند و نویدبخش رسیدن به اهداف این جشنواره است.

مدیر کل اداره ارشاد اسلامی استان اصفهان تصریح کرد: در این جشنواره لزوما موسیقی سنتی اجرا می شود.

قطبی با بیان اینکه در این جشنواره داوران بین المللی در بخش آهنگسازی و آواز به داوری می پردازند، تاکید کرد: امیدواریم با توجه به نام استاد بزرگ موسیقی بر جشنواره موسیقی سنتی پیش رو به زودی شاهد بین المللی شده این جشنواره باشیم.

وی در ادامه با اشاره به دیگر اقدامات اداره ارشاد اصفهان برای ترویج موسیقی سنتی تاکید کرد: اجرای موسیقی در سفره خانه های سنتی یکی از این اقدامات است و بر این اساس بیش از ۱۰ نقطه مناسب برای این منظور شناسایی و مقررات و آیین نامه های لازم در این ارتباط تدوین شده است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان ادامه داد: الویت دادن به صدور مجوز برگزاری کنسرت‌های سنتی برای آموزشگاه‌های موسیقی سنتی و محلی از دیگر اقدامات ما در این راستا است.