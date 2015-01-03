کمربند سبز دور پردیس دانشگاه مازندران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش نوذری بعد از ظهر شنبه در جلسه بررسی برنامه های دانشگاه، ضمن تشریح فعالیت های در دست انجام در پردیس دانشگاه اعلام کرد: به امید خدا در فاز اول بازسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز پردیس، تا پایان سال جاری از ابتدای ورودی پردیس تا انتهای کتابخانه مرکزی مورد توجه ویژه قرار می گیرد.

معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه مازندران با بیان این مطلب که پس از آماده سازی، کاشت نهال های متناسب با شرایط زمین های دانشگاه و اقلیم مازندران از طرق مختلف به خصوص از طریق اداره کل منابع طبیعی استان فراهم می شود، گفت: به همه همکاران قول می دهیم که با کمی صبر و در عین حال حمایت، در سال های آتی شاهد پردیس بسیار زیبا و دلپذیری خواهیم بود.

نوذری با اشاره به این مطلب كه سال آینده توسعه فضای سبز به بخش شرقی پردیس و خوابگاه ها نیز گسترش خواهد یافت اعلام کرد: در حال حاضر نیز فضای سبز خوابگاه های دانشگاه و سازمان مرکزی در دستور کار قرار دارد و انشاءالله با ادامه روند فعلی به زودی ثمره تلاش های انجام شده در این مسیر را خواهیم دید.

عضو هیئت رئیسه دانشگاه مازندران سپس با درخواست حمایت از همکاران دانشگاهی اعلام کرد: همکاران به هر نحوی که می توانند ما را در ایجاد فضای سبز بهتر برای دانشگاه کمک كنند.

نوذری با اشاره به این كه فعالیت های مرتبط، فقط به ایجاد فضای سبز محدود نمی شود، افزود: در عین حال به فضاسازی در منظره، ایجاد مبلمان ویژه در پردیس و فراهم سازی بستر ورزشی و تربیت بدنی مناسب نیز توجه ویژه ای خواهد شد.