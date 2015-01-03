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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۱۲

امروز صورت گرفت؛

تصویب دو بند دیگر از سیاست‌های‌ کلی انتخابات در مجمع تشخیص

تصویب دو بند دیگر از سیاست‌های‌ کلی انتخابات در مجمع تشخیص

در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست هاشمی رفسنجانی دو بند دیگر از سیاست‌های‌ کلی انتخابات تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی و تدوین سیاست‌های کلی انتخابات، در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ادامه یافت و دو بند دیگر از این سیاست‌ها به تصویب رسید.

در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، وزرای اطلاعات، کشور و دادگستری، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان صداوسیما نیز حضور داشتند، پس از طرح مصوبات پیشنهادی کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضا در خصوص موارد مطرح شده، به بحث و بررسی پرداختند و موارد ذیل به تصویب رسید:

انتخابات مجلس شورای اسلامی و شهر و روستا در مرحله اول با اکثریت مطلق آرا و در مرحله دوم با اکثریت نسبی خواهد بود.

بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر و عادلانه، متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسیما و دیگر رسانه‌های دولتی و عمومی.

 ادامه این بحث در جلسات آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 2455018

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