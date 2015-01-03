به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی و تدوین سیاست‌های کلی انتخابات، در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ادامه یافت و دو بند دیگر از این سیاست‌ها به تصویب رسید.

در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، وزرای اطلاعات، کشور و دادگستری، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان صداوسیما نیز حضور داشتند، پس از طرح مصوبات پیشنهادی کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضا در خصوص موارد مطرح شده، به بحث و بررسی پرداختند و موارد ذیل به تصویب رسید:

انتخابات مجلس شورای اسلامی و شهر و روستا در مرحله اول با اکثریت مطلق آرا و در مرحله دوم با اکثریت نسبی خواهد بود.

بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر و عادلانه، متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسیما و دیگر رسانه‌های دولتی و عمومی.

ادامه این بحث در جلسات آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری خواهد شد.