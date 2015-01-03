آسیا باید به سیر تکاملی خود ادامه دهد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، شیخ احمد الفهد الصباح رئیس OCA در پیام سال جدید میلادی تاکید کرد که قاره آسیا نباید راحت نشسته و به موفقیتهای سال 2014 بسنده کند.
شیخ احمد در این خصوص گفت: "پشت هر ورزشکار موفقی یک تیم حمایتی مثل کمیته های ملی المپیک، فدراسیونهای ورزشی آسیایی و بینالمللی وجود دارد که شرایط را برای آن ورزشکار مهیا میکنند. در آسیا هم کار برای راهیابی ورزشکاران قاره به سکوهای المپیک 2016 ریو آغاز شده و در تابستان پیش رو به اوج خود میرسد."
وی با اشاره به میزبانیهای کشورهای آسیایی در رویدادهای المپیکی مثل المپیک زمستانی و تابستانی 2018 و 2020 خاطرنشان کرد:" این موضوع نشان دهنده تاثیر و شهرت آسیا در جنبش المپیک است. اجازه دهید که براساس این موفقیت در سال 2015 پیش رویم و وحدت و اتحاد خود را در قاره حفظ کنیم."
دو رویداد آسیایی یعنی بازیهای آسیایی اینچئون و بازیهای ساحلی پوکت مهمترین اتفاقات ورزشی آسیا در سال 2014 میلادی بود.
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