  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۳۲

پیام "شیخ احمد" به مناسبت سال جدید میلادی؛

آسیا باید به سیر تکاملی خود ادامه دهد

آسیا باید به سیر تکاملی خود ادامه دهد

رئیس شورای المپیک آسیا (OCA) در پیامی که به مناسبت آغاز سال 2015 میلادی منتشر کرد، هشدار داد که قاره آسیا باید از رضایت به وضعیت فعلی دوری کرده و برای توسعه و ارتقاء جنبش المپیک رو به جلو حرکت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، شیخ احمد الفهد الصباح رئیس OCA در پیام سال جدید میلادی تاکید کرد که قاره آسیا نباید راحت نشسته و به موفقیت‌های سال 2014 بسنده کند. 

شیخ احمد در این خصوص گفت: "پشت هر ورزشکار موفقی یک تیم حمایتی مثل کمیته های ملی المپیک، فدراسیون‌های ورزشی آسیایی و بین‌المللی وجود دارد که شرایط را برای آن ورزشکار مهیا می‌کنند. در آسیا هم کار برای راهیابی ورزشکاران قاره به سکوهای المپیک 2016 ریو آغاز شده و در تابستان پیش رو به اوج خود می‌رسد."

وی با اشاره به میزبانی‌های کشورهای آسیایی در رویدادهای المپیکی مثل المپیک زمستانی و تابستانی 2018 و 2020 خاطرنشان کرد:" این موضوع نشان دهنده تاثیر و شهرت آسیا در جنبش المپیک است. اجازه دهید که براساس این موفقیت در سال 2015 پیش رویم و وحدت و اتحاد خود را در قاره حفظ کنیم."

دو رویداد آسیایی یعنی بازی‌های آسیایی اینچئون و بازی‌های ساحلی پوکت مهمترین اتفاقات ورزشی آسیا در سال 2014 میلادی بود.

کد مطلب 2455024

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها