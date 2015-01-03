هواپیماهای ناشناس برای داعش در تکریت محموله تسلیحاتی پرتاب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه ، جاسم الجباره رئیس کمیته امنیتی شورای استان صلاح الدین گفت: منابع اطلاعاتی ما از اقدام هواپیماهای ناشناس در انداختن سلاح و مهمات برای داعش در نزدیکی منطقه الدور در 25 کیلومتری جنوب شرق تکریت خبر داده اند.

وی افزود: این اولین بار نیست و در منطقه یثرب در جنوب تکریت و مناطق متعددی از صلاح الدین و موصل نیز این وقایع تکرار شده است.ما تاکنون نمی دانیم که عامل پشت پرده این هواپیماهای ناشناس کیست.

الجباره تاکید کرد: برخی کشورها قصد دارند که عراق تحت اشغال داعش واقع شود و تروریسم همچنان در عراق باقی بماند و این کار را با جنگ قیمت سوخت و کمک تسلیحاتی و مهمات پس از پیروزی های نیروهای امنیتی و مردمی انجام می دهند.اما این اقدامات بی فایده است و نبرد ما ادامه دارد و هدفش پیروزی است.

شایان ذکر است که هر گاه داعش در منطقه ای در تنگنا قرار می گیرد هواپیماهایی که احتمال می روند آمریکایی باشد از طریق هوا برای آنها سلاح و مهمات ارسال می کنند.این در حالی است که هادی العامری دبیرکل سازمان بدر عراق تاکید کرده بود آمریکا باید درباره موضوع انداختن سلاح برای تروریستهای داعش از سوی هواپیماهایش توضیح دهد.