دو پروژه ۶۰۰ تنی زباله سوز در مازندران در دست ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان بعد از ظهر شنبه در جلسه با هیئت سرمایه گذار اتریشی در استان، بهره گیری از تجربیات بین المللی برای مدیریت پسماند در مازندران را ضروری خواند و یاد آور شد: بر آنیم تا با هیات اتریشی در سه محور مشاهده و دریافت خدمات فنی – مهندسی، ساخت و سرمایه گذاری در خصوص مدیریت پسماند استان به بحث و تبادل نظر بنشینیم.

نبیان با اشاره به این كه ۵۵ درصد جمعیت بیش از سه میلیون نفری مازندران در شهرها و ۴۵ درصد در روستاها ساكن هستند، خاطر نشان ساخت: در مازندران روزانه سه هزار تن زباله تولید می شود كه در ایام حضور گردشگر به بالای سه برابر می رسد.

وی با اشاره به این كه شمال استان به دریا و جنوب مازندران به جنگل اتصال می یابد، افزود: اجرای هرگونه طرح در مازندران باید در راستای حفظ این دو منبع بزرگ و حیاتی خدادادی از آلودگی باشد.

وی گفت: در شرق مازندران در شهرستان های بهشهر، نكا و گلوگاه طرح كارخانه كمپوست با ۹۸ درصد پیشرفت در حال اجرا است.

نبیان، با بیان این كه پس از انجام بازدیدها و رد و بدل شدن اطلاعات با استفاده از دانش فنی تیم اتریشی، در پی بررسی راه حل ها خواهیم بود، یاد آور شد: با توجه به فواصل شهرها در مازندران باید استان را در جهت مدیریت درست و بهینه ی پسماند به چند منطقه تقسیم كرد.

در ادامه نیز هیات اتریشی ضمن پاسخ گویی به پرسش های مدیران حاضر در جلسه، بر تعامل و همكاری همه جانبه دو طرف در شناسایی نقاط هدف و مطالعه نوع زباله در استان و شیوه های بهینه جمع آوری و پالایش آن تاكید كرد.

هیات اتریشی طی سه روز آینده از مناطق مختلف استان و طرح های در حال اجرا در این راستا بازدید میدانی خواهد کرد و تیمی مركب از مدیران ستادی استانداری، برخی مدیران دستگاه های اجرایی و كارشناسان مربوطه، هیات اتریشی را در این بازدید ها همراهی خواهند کرد.