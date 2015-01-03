بازگشت ۵۰ هزار ايراني از سرزمين وحي/ اعزام ۸۵ هزار زائر به عمره

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسن سرخوش گفت: براساس آمار دريافت شده تا صبح امروز شنبه ۱۳ دي ماه، ۸۵ هزار و ۸۰۹ نفر به سرزمين وحي مشرف شده‌اند. هم‌اکنون بيش از ۵۰ هزار زائر كشورمان پس از اقامت ده روز و انجام مناسك عمره مفرده به ميهن اسلامي بازگشته و حدود ۳۵ هزار نفر نيز در عربستان حضور دارند.

وي با بيان اينكه انتقال زائران ايراني به سرزمين وحي از ۲۱ ايستگاه پروازي انجام مي‌گيرد، افزود: تاكنون ۸۵ هزار و ۸۰۹ نفر به شهرهاي مدينه منوره و جده اعزام شده‌اند كه ۱۴۱ پرواز آن به وسيله شركت هواپيمايي سعودي و ما بقي آن با دو شركت هواپيمايي ايراني صورت گرفته است.

مديركل پذيرش و برنامه‌ريزي اعزام سازمان حج و زيارت ادامه داد: طبق برنامه ريزي صورت گرفته، هر روز حدود ۳ هزار و ۶۰۰ نفر در قالب ۲۵ تا ۳۰ كاروان از ايران اسلامي به سرزمين وحي اعزام مي‌شوند.

وي درباره مدت زمان تاخير پرواز زائران عمره گزار گفت: خوشبختانه تاكنون آمار تاخير پرواز زائران ايران در عمليات عمره حدود ۹ دقيقه اعلام شده است.



