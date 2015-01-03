به گزارش خبرنگار مهر، ‌سید جواد حسینی، بعدازظهر شنبه در درنشست خبری با موضوع پرسش مهر ریاست جمهوری، ‌با بیان اهمیت پراختن به موضوع آب، ‌اظهار داشت: طرح پرسش مهر با موضوع آب، ‌در واقع تمایل دولت به جهت گیری رسانه ها و سازمان ها به موضوع آب است.

وی ادامه داد: در راستای تحقق این پرسش، تفاهم نامه همكاری با شركت منطقه ای آب استان امضا می کردیم كه این تفاهم نامه در دو هزار و ۵۰ مدرسه متوسطه اول استان اجرا خواهد شد.

مدیركل آموزش و پرورش خراسان رضوی هدف از این تفاهم نامه را فرهنگ سازی و اصلاح الگوی مصرف آب عنوان كرد و افزود: با توجه به این كه كمتر از یك سوم میانگین بارندگی دنیا ‌در ایران رخ می دهد، ‌به این نتیجه رسیدیم كه برای احیای منابع تجدید حیات شونده استان كه عمده ترین این منابع آب است، اقدام جدی صورت دهیم.

وی با بیان این كه در یك سال گذشته آموزش و پرورش موفق به صرفه جویی ۴۰ میلیارد تومانی در مصرف منابع خود شده است، ‌تأكید كرد: اصلاح الگوی مصرف یكی از اصول تربیتی در آموزش و پروش است و این سازمان پتانسیل مناسبی برای ترویج و اصلاح الگوی مصرف آب دارد.

حسینی با اشاره به مصرف آب و هدر رفت آن در مدارس تصریح كرد:‌ اگر الگوی مصرف درجامعه به خوبی رعایت نمی شود مطمئنا در مدارس هم رعایت نمی شود و هدر رفت آب در مدارس وجود دارد همانطور كه در جامعه هست.

وی اذعان داشت: این جلسه تشكیل شده تا اصلاح الگوی مصرف را از مدارس آغاز كنیم.

طرح «همیار آب» در مدارس خراسان رضوی اجرا می شود

مدیركل آموزش و پرورش استان با اشاره به بدهی پنج میلیاردی آموزش و پرورش به شركت آب منطقه ای استان، ‌افزود: جهت گیری آموزش و پرورش به سمت كنش آموزی است و طرح «همیار آب» گام نخست این سازمان برای بهینه سازی مصرف آب خواهد بود.

وی افزود: پیشنهاد می كنم در هر شهرستان، یك مدرسه به عنوان دبیرخانه این طرح معرفی شود كه علاوه بر این كه این طرح در مدارس دبیرخانه به طور جدی تری اجرا شود، ‌تعامل سازمان با مدارس مجری این طرح به شكل سازمان یافته تری صورت گیرد.

حسینی مهمترین هدف این طرح را فرهنگ سازی دانش آموزی برای مصرف بهینه آب معرفی كرد و ادامه داد: ۲۰۰ هزار دانش‌آموز مقطع اول متوسطه و بیش از ۱۲ هزار دبیر و ۱۲هزار مدیر به صورت مستقیم در این طرح مشاركت خواهند كرد.

وی برخی از مراحل اجرای این طرح را برشمرد و گفت: اولین گام در اجرای این طرح تشكیل دبیرخانه در مدارس است و پس از آن به دنبال آموزش كادر اجرایی طرح خواهیم بود.

مدیركل آموزش و پرورش استان با بیان این كه برای ارزیابی دانش آموزان، ‌پیش آزمونی در نظر گرفته ایم، ‌افزود: مراسم افتتاحیه این طرح به عنوان گامی مهم برای اطلاع رسانی در خصوص اجرای طرح خواهد بود.

وی آموزش دانش آموزان در قالب كارگاه ها را به عنوان چهارمین مرحله اجرایی شدن طرح عنوان كرد و ادامه داد: بیش از دو هزار و ۵۰ پوستر آموزشی به همراه دو هزار و ۵۰ لوح فشرده و ۱۰۰ هزار كتابچه آموزشی در مدارس توزیع خواهد شد.

حسینی با بیان این كه برگزاری مسابقات متعدد در زمینه های مختلف از دیگر مراحل اجرای این طرح است، ‌افزود: آخرین مرحله این طرح، ‌ارزیابی و پایش اقدامات انجام شده است كه در نیمه خرداد در ۴۷ اداره آموزش و پرورش انجام می شود كه نتیجه نهایی به صورت كتابچه منتشر خواهد شد.

گفتنی است در این نشست كه با حضور مدیر عامل شركت آب منطقه ای استان، مدیر عامل شركت آب و فاضلاب استان و مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی و همچنین قائم مقام آب و فاضلاب شهری صورت گرفت، تفاهم نامه همكاری آموزش و پرورش با آب منطقه ای و تفاهم نامه همكاری آموزش و پرورش و شركت آب و فاضلاب استان، ‌آب و فاضلاب روستایی و آب و فاضلاب شهری امضا شد.