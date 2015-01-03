به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادی ظهر شنبه در نشست شورای سرمایه‌گذاری دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج افزود: نباید تنها از دولت انتظار داشت که در این حیطه ورود پیدا کند بلکه بخش خصوصی نیز می تواند در زمینه گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان نقش موثری ایفا نماید.

وی بیان کرد: گسترش فعالیت‌های دانش‌بنیان در دانشگاه آزاد به عنوان یک نهاد خصوصی و ایجاد دغدغه در این دانشگاه در زمینه تحقق چرخه ایده تا ثروت قابل تقدیر است.

مرادی افزود: این دانشگاه دارای ظرفیت‌های مناسبی در حوزه زیرساخت‌ها و منابع مورد نیاز برای تجاری‌سازی علم و فناوری است.

وی بیان داشت: لازمه استفاده از مجموعه امکانات و عوامل، شناخت کامل از وضعیت فناوری استان و شناخت زمینه‌های سرمایه‌گذاری در راستای تولید علم نافع در این دانشگاه است.

رئیس بنیاد نخبگان استان گفت: کمک به رشد و پرورش ایده‌های خلاقانه و ایجاد زمینه‌هایی برای تولید محصول و نمونه‌سازی اولیه از طریق کمک‌های بلاعوض و گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز این چرخه، یعنی مراکز رشد و نوآوری، از جمله ابتدایی‌ترین و کلیدی‌ترین گام‌های تولید ثروت دانش‌بنیان در این دانشگاه بزرگ است.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی و صنایع هم باید به دانشگاه و تولیدات فکری و علمی آن‌ها اعتماد بیشتری کنند.

مرادی اظهار داشت: بنیاد نخبگان استان آمادگی زمینه‌سازی برای ورود دانشگاه آزاد به چرخه اقتصاد دانش‌بنیان را دارد.

وی افزود: در این راستا استفاده از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی بنیاد نخبگان به این نهاد در دستورکار قرار دارد.