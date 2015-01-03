انتقاد از نحوه دریافت مالیات/حل بحران کم آبی کرمان در گرو عزم همگانی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری ظهر شنبه در دیدار استاندار کرمان، معاونین استاندار و فرمانداران با وی به مساله بحران کم آبی در کرمان اشاره کرد و گفت: برای حل این بحران مسئولین و مردم باید با یکدیگر همکاری کنند.

وی با تاکید بر لزوم تجهیز مزارع خود به سیستم های آبیاری نوین گفت: کشاورزان برای اینکه بتوانند باغات و مزارع خود را حفظ کنند باید از یک سوم درآمد کنونی خود صرفنظر کنند.

آیت الله جعفری یادـور شد: عدم صرفه جویی در زمینه مصرف آب می تواند مشکلات این بخش را چندین برابر کند.

امام جمعه کرمان در ادامه استاندار کرمان را مدیری مبتکر و خلاق دانست و افزود: در حال حاضر اقدامات خوبی برای توسعه و آبادانی استان کرمان در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه باید سیره ائمه اطهار (ع) ملاک عمل مسئولان باشد، تصریح کرد: حضرت امیرالمومنین علی (ع) خطاب به مالک اشتر به عنوان استاندار مصر توصیه های ارزشمندی را ارائه نمودند.

آیت الله جعفری به مالیات و خراج اشاره و تصریح کرد: مالیات می تواند نقش مهمی در اداره کشور داشته باشد و در سایر کشورهای دنیا بخش عظیمی از بودجه آنها از طریق مالیات تامین می شود.

وی با انتقاد از نحوه دریافت مالیات در ایران گفت: مالیات باید براساس عدالت و از افراد مشمول آن دریافت شده و برای توسعه بکار گرفته شود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: برخی از بزرگان کشور ما به دلیل پایبندی به آرمان های امام از سوی دشمنان کور دل ترور شدند.

وی با اشاره به توطئه های دشمنان برای ضربه زدن به نظام ادامه داد: افراد بسیاری برای پاسداشت و حفاظت از انقلاب و نظام جان خود را نثار کردند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: امروز ایران اسلامی از امنیت مطلوب برخوردار بوده و جایگاه ویژه ای در منطقه دارد.