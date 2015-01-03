به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، توماس باخ رئیس IOC که در هفته‌های پایانی سال 2014 میلادی موفق به گرفتن رأی اعتماد از اعضا جنبش المپیک برای اجرای برنامه اصلاحی 2020 شد در مقاله ای به این تغییرات عظیم پرداخت.

باخ به جمله معروف مهاتما گاندی اشاره کرد که "باید مظهر تغییری باشید که می‌خواهید در جهان ببینید."

رئیس IOC در مقاله خود آورده است: "تغییرات همیشه سخت است. پذیرفتن این که به تغییرات نیاز دارید، سختترین قسمت کار است، به خصوص زمانی که متشکل از گروهی 100 نفره شامل اعضاء مستقل و قدرتمندی از سراسر دنیا باشید که باید به یک عقیده پایبند شوند."

اعضای کمیته ملی المپیک در نهایت با این تغییرات موافقت کردند و برنامه 2020 در آخرین ماه سال 2014 تصویب شد.

باخ دلیل این موفقیت را قدرت فعلی کمیته بین‌لمللی المپیک بعد از 2 المپیک موفقیت آمیز 2012 و 2014 می‌داند. در حال حاضر کمیته بین‌المللی المپیک از نظر مالی دارای ثبات و استقلال است و بیش از 90 درصد درآمد خود را صرف ورزش و ورزشکاران می‌کند. به طور متوسط روزانه 3 میلیون دلار در سراسر دنیا به پیشرفت ورزش اختصاص می‌یابد.

رئیس IOC می‌گوید: "داشتن قدرت و سلامت یک مجموعه در ایجاد تغییرات حیاتی است. دنیا سریعتر از هر زمان دیگری تغییر می‌کند و به همین دلیل باید خود را با این تغییرات مطابقت دهیم تا دیگران ما را مجبور به این کار نکنند."